A violat și ucis o fetiță, dar poate cere eliberarea din închisoare. Alte două cadavre au apărut apoi. Cum e posibil așa ceva

Sombor je jedan od gradova koji učestvuje u našoj kampanji. Poštovani narodni poslanici, da li ste na strani građana ili vas ne dotiču naše muke i problemi ? #ćutanjenijerešenje #zastititedecu #fondacijatijanajuric

A post shared by Igor Jurić (@igorjuric73) on Oct 12, 2018 at 11:57pm PDT