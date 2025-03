Această nouă şi impresionantă imagine care arată ca o floare spune o poveste alarmantă despre ceea ce se întâmplă cu planeta noastră

Date suprapuse care arată anomalii ale temperaturii medii globale din 1940 până la sfârșitul lui 2024. Sursa foto: CNN

O nouă şi impresionantă imagine, realizată de climatologul Zeke Hausfather, îţi lasă impresia, la prima vedere, că este o floare foarte înflorită primăvara, ale cărei culori trec de la albastru la roşu. Şi, deşi, ea poate părea frumoasă, dezvăluite o poveste alarmantă pentru omenire. Fotografia arată că planeta noastră se încălzeşte tot mai mult, au relatat jurnaliştii de la CNN.

Graficul arată creșterea temperaturilor globale zilnice, începând din 1940 și până sfârșitul lui 2024, comparativ cu perioada de dinainte ca oamenii să înceapă să ardă cantități uriașe de combustibili fosili pentru încălzirea planetei.

Imaginea extraordinară ilustrează un tablou dur. Pe măsură ce informaţiile se îndreaptă spre exterior, acestea devin din ce în ce mai roşii, pe măsură ce temperaturile globale cresc, au mai transmis cei de la CNN.

Imaginile precise pot face schimbările climatice "mai viscerale și mai ușor de înțeles", a spus Zeke Hausfather, responsabil de cercetare climatică la Stripe și om de știință de la Berkeley Earth, conform sursei citate.

Graficul evoluţiei temperaturilor globale în ultimii 85 de ani arată "clar cât de rapid s-a încălzit planeta în ultimele decenii şi cât de îngrijorător de cald a fost atât în 2023, cât şi în 2024, în comparaţie cu anii anteriori", a declarat dr. Zeke Hausfather pentru CNN.

2024 a fost cel mai călduros an din istoria observațiilor meteorologice, doborând un record stabilit chiar cu un an înainte. În plus, 2024 a fost primul an calendaristic care a depășit 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, un prag climatic critic. Potrivit setului de date ERA5 furnizate de Copernicus Climate Change Service, în 2024 temperatura medie la nivel global a fost de 15,1°C, ceea ce înseamnă o diferență 1,6°C față de perioada de referință 1850 - 1900.

Oamenii de ştiinţă susţin că se vor înregistra efecte grave asupra oamenilor şi ecosistemelor cu fiecare fracțiune de grad în care lumea se încălzește. Este vorba despre incendii, furtuni puternice şi inundaţii mai frecvente şi severe.

"Încălzirea globală s-a accelerat în ultimii ani și reprezintă o amenințare majoră pentru traiul nostru și pentru lumea naturală dacă nu luăm măsuri pentru a reduce emisiile", a mai spus Zeke Hausfather, director al climei și energiei la Breakthrough Institute din California.

În 2025, încălzirea ar urma să fie între 1,29 grade Celsius şi 1,53 grade Celsius, comparativ cu perioada preindustrială (1850-1900), sau o medie de 1,41 grade Celsius, potrivit unor oficiali de la agenţia meteorologică britanică Met Office. Altfel spus: anul acesta ar urma să fie "unul dintre cei mai călduroşi trei ani" înregistraţi vreodată la nivel mondial.