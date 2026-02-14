Acest castel din Polonia ascunde unul dintre cele mai mari și întunecate mistere ale naziștilor. Hitler ar fi vrut să se mute aici

2 minute de citit Publicat la 23:19 14 Feb 2026 Modificat la 23:26 14 Feb 2026

Castelul Książ, situat în Silezia Inferioară, al treilea ca mărime din Polonia, Foto: Profimedia Images

Parțial construit în stil baroc și parțial sub forma unei fortărețe din perioada Renașterii și împrejmuit de dealurile împădurite ale Sileziei Inferioare, castelul Książ, al treilea ca mărime din Polonia, pare mai degrabă desprins dintr-un basm. Dar zidurile sale somptuoase ascund o poveste întunecată, legată de unul dintre cele mai misterioase proiecte de construcție ale celui De-al Treilea Reich, informează CNN.

Inițial, în perioada medievală, clădirea a fost fortăreață, ridicată de către ducele Sileziei Bolko I. Ulterior construcția s-a mărit cu noi anexe și aripi, până s-a transformat într-un veritabil castel, numit în 1466 „Schloss Fürstenstein”. Denumirea s-a păstrat până la finele celui De-al Doilea Război Mondial.

Silezia Inferioară a făcut parte din Regatul Prusiei până în secolul XX, perioadă în care castelul devenise unul din cele mai somptuoase rezidențe ale aristocrației germane.

Un tur al castelului îi poartă acum pe vizitatori prin somptuoasele interioare decorate cu tablouri, oglinzi, șeminee din marmură și pereți finisați cu stuc venețian.

Ascunse într-una din aceste camere, se află însă două lifturi anoste - în deplin contrast față de restul camerei.

„Aceste lifturi au fost construite de naziști în 1944”, spune Mateusz Mykytyszyn, șeful de PR de la castel. „Puțul liftului coboară 50 de metri sub castel la o rețea de buncăre și e folosit ca rută rapidă de evacuare”.

„Proiectul Riese” („Uriașul”) - vasta și misterioasa rețea de buncăre și tuneluri săpate sub Silezia Inferioară

Lifturile și buncărele de sub castel țin de un capitol întunecat, legat de „Proiectul Riese”, unul din cele mai secrete proiecte de infrastructură ale celui De-al Treilea Reich.

Naziștii au preluat controlul castelului în 1944, care a devenit „cartierul general” al proiectui Riese - „Uriașul”, în limba germană.

Naziștii și-au propus să creeze în Silezia Inferioară o masivă rețea subterană.

Până acum au fost descoperite șapte complexuri subterane principale, dar motivul construirii acestei vaste rețele de tuneluri rămâne încă necunoscut.

Tunel din rețeaua „Riese” de tuneluri și buncăre naziste din zona Sileziei Inferioare, în prezent în Polonia. Foto: Profimedia Images

Tunelurile de sub castelul Książ se află la o distanță apreciabilă față de structurile din centrul proiectului Riese, ceea ce nu face decât să sporească și mai mult acest mister.

Conform lui Mateusz Mykytyszyn, acest castel urma să devină noul cartier general al lui Adolf Hitler - chiar dacă nu există până în prezent dovezi clare în această privință.

Peste 13.000 de prizonieri au fost aduși aici pentru a săpa tuneluri și a construi întreaga infrastructură subterană.Unii dintre aceștia, transferați direct de la lagăre precum Auschwitz sau Gross-Rosen.

Se estimează că în jur de 5.000 de oameni au murit la acest proiect, din cauza bolilor și condițiilor brutale de muncă.

Tunel din rețeaua „Riese” de tuneluri și buncăre naziste din zona Sileziei Inferioare, în prezent în Polonia. Foto: Profimedia Images

Legenda trenului cu aur furat îngropat de naziști sub munții din Silezia Inferioară

Zona Sileziei Inferioare este plină de mituri și legende și poate una dintre cele mai persistente este cea a trenului plin cu aur furat de naziști

„Chiar și azi, ulți încă mai caută comori și tuneluri secrete pe aici”, spune Michał Miszczuk, un ghid local care îi informează pe turiști despre Orașul Subteran Osówka, un alt complex direct legat de Proiectul Riese.

Legenda spune că, în timpul retragerii din 1945 dinspre Wroclaw - numit Breslau în acea perioadă - militarii naziști au ascuns un tren plin de aur și comori într-un tunel situat în regiunea Munților Sowie și sigilat ulterior.

În 2015, unei echipe de vânători de comori i s-a permis să facă săpături într-o zonă din această regiune din Polonia în care se presupune că naziștii au îngropat intrarea în peștera unde s-ar fi aflat respectivul tren. Căutările nu au dus însă la niciun rezultat.