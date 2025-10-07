Acțiunile Trilogy Metals au explodat: Creștere de peste 225% după ce SUA au cumpărat 10% din companie

07 Oct 2025

Acțiunile Trilogy Metals au explodat cu peste 200% după ce SUA au preluat o participație în compania minieră. Foot: Getty Images

Acțiunile companiei canadiene Trilogy Metals, listată în Statele Unite, au crescut marți cu peste 225%, după ce Casa Albă a anunțat că va prelua o participație de 10% în companie, potrivit cnbcnews.

Decizia face parte dintr-un plan mai amplu al administrației Trump de a stimula producția internă de cupru și alte minerale esențiale, vitale pentru energie, apărare și tehnologie. Parteneriatul include o investiție de 35,6 milioane de dolari, prin care guvernul american devine acționar minoritar în Trilogy Metals.

Casa Albă a precizat că acordul vizează dezvoltarea resurselor din districtul minier Ambler, din Alaska - o zonă strategică despre care experții spun că ar conține unele dintre cele mai bogate zăcăminte de cupru și metale polimetalice din lume.

Într-un comunicat, Trilogy Metals a salutat decizia președintelui Trump de a aproba autorizațiile necesare pentru dezvoltarea proiectului Ambler, spunând că această măsură „reflectă o relansare a angajamentului federal pentru exploatarea responsabilă a resurselor din Alaska” și subliniază importanța drumului Ambler drept infrastructură critică pentru SUA.

Compania susține că proiectul va contribui la consolidarea lanțurilor interne de aprovizionare cu metale precum cupru, cobalt, zinc și plumb, esențiale pentru infrastructura energetică, industria apărării și sectorul manufacturier.

Proiectul Ambler Road, care presupune construirea unui drum industrial de 340 de kilometri prin zone sălbatice din Alaska, a fost contestat de organizațiile ecologiste, care avertizează că ar putea afecta ecosistemele și comunitățile locale.

În plan global, decizia vine într-un moment în care China domină lanțul de aprovizionare cu minerale critice, producând aproape 70% din metalele rare extrase la nivel mondial și procesând aproape 90% dintre acestea.

Oficialii occidentali consideră această dominație o provocare strategică majoră, mai ales pe fondul creșterii cererii pentru minerale esențiale, odată cu accelerarea tranziției către energie curată.