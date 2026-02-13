Acuzații de șantaj „în stil rusesc” în Ungaria: Peter Magyar spune că partidul lui Orban vrea să-l denigreze cu videoclipuri intime

Liderul opoziției, Peter Magyar, care conduce sondajele înaintea alegerilor din aprilie, spune că partidul lui Viktor Orban orchestrează o campanie de denigrare cu videoclipuri intime înregistrate în secret. Magyar a acuzat partidul de guvernământ Fidesz, condus de premierul Orban, că pregătește o campanie de șantaj împotriva sa, care implică o înregistrare secretă a unei înregistrări sexuale, ceea ce a escaladat tensiunile înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, scrie Euronews.

Magyar, al cărui partid Tisza este în fruntea Fidesz în sondajele de opinie, a declarat că suspectează că partidul de guvernământ intenționează să publice înregistrări intime realizate cu echipamente de supraveghere.

„Bănuiesc că plănuiesc să publice o înregistrare, realizată cu echipament al serviciilor secrete și posibil falsificată, în care eu și prietena mea de atunci suntem văzuți având relații sexuale intime”, a scris Magyar pe rețelele de socializare.

El a spus că jurnaliștii au primit o fotografie a unui dormitor cu mesajul „în curând”, sugerând că o lansare video este iminentă. Imaginea a circulat pe scară largă pe rețelele de socializare, provocând dezbateri publice.

„Sunt un bărbat în vârstă de 45 de ani și am o viață sexuală regulată, cu un partener adult”, a adăugat Magyar.

Imaginea apare și pe un site web care poartă numele vicepreședintelui Partidului Tisza, Márk Radnai, cu data „2024.08.03” deasupra. Radnai a spus că domeniul nu îi aparține.

Reprezentanții Fidesz au negat implicarea în distribuirea fotografiei. Conform legislației maghiare, publicarea de imagini cu conținut sexual explicit fără consimțământ este o infracțiune.

Acuzațiile vin pe fondul creșterii tensiunilor în campanie, care a văzut deja activiști atacați și candidați vizați de videoclipuri deepfake.

Campanie toxică în Ungaria

Tisza, fondată acum doi ani, conduce acum Fidesz cu 35% față de 28% în rândul alegătorilor, potrivit Institutului de Cercetare 21. Orban guvernează din 2010 cu majoritate absolută, iar o schimbare de guvern ar remodela relația Ungariei cu Uniunea Europeană și poziția sa față de războiul din Ucraina.

Ambele partide au folosit tactici agresive în campanie. Fidesz a distribuit videoclipuri false generate de inteligență artificială care arată maghiari jurând credință Bruxelles-ului sau sprijinind Ucraina, poziții nepopulare în rândul bazei electorale a lui Orban. Oficialii guvernamentali descriu în mod constant Tisza ca un instrument al intereselor străine.

Maghiarii îl acuză pe Orban de corupție și de folosirea fondurilor publice în beneficiul membrilor familiei și al aliaților. El a publicat o conversație înregistrată în secret cu fosta sa soție, fostul ministru al Justiției, Judit Varga, din 2024, în care aceasta a discutat despre presiunile guvernului asupra sistemului judiciar în cazuri sensibile.

Activiștii opoziției s-au confruntat cu atacuri fizice și verbale la evenimentele de campanie din ultimele luni, iar ședințele primăriei cu oficiali guvernamentali au fost perturbate de protestatarii opoziției. Magyar a lansat Tisza în urma unui scandal de abuz asupra copiilor legat de guvern, care a forțat doi înalți oficiali să demisioneze.

Președinta de atunci, Katalin Novak, și ministrul Justiției, Varga, fosta soție a maghiarului, au demisionat după ce Novak l-a grațiat pe un bărbat care a ajutat la mușamalizarea abuzurilor într-un azil de copii.

Scandalul a erodat încrederea publică în administrația Orban și a creat o oportunitate pe care maghiarii au exploatat-o ​​pentru a-și construi rapid partidul. Ascensiunea lui Tisza reprezintă cea mai puternică provocare la adresa Fidesz din ultimii ani.

Alegerile sunt programate pentru 12 aprilie, iar ambele campanii se vor intensifica în următoarele săptămâni.