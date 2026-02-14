Planul lui Trump de a verifica ce au postat viitorii turiști pe rețelele sociale e pus pe pauză. Proiectul controversat e reanalizat

Schimbările îi vor afecta pe cetățenii statelor incluse în programul Visa Waiver, care permite accesul în SUA fără viză pentru șederi de până la 90 de zile. sursa foto: Getty

Noile reguli mai stricte de intrare în Statele Unite pentru turiștii proveniți din peste 40 de țări sunt puțin probabil să fie aplicate înainte de 1 iulie, a anunțat Administrația americană pentru Vămi și Protecția Frontierelor (CBP), relatează DPA, citată de Agerpres.

Autoritățile americane nu au finalizat încă forma definitivă a modificărilor. Perioada de consultare publică s-a încheiat luni, iar proiectul se află în prezent în faza de reanalizare, a precizat CBP.

Conform propunerii inițiale, persoanele care solicită autorizarea de călătorie prin Sistemul electronic pentru autorizarea călătoriei (ESTA) ar urma să ofere informații personale suplimentare.

Printre datele vizate se numără detalii despre prezența pe rețelele sociale în ultimii cinci ani, precum și informații de contact și despre familie, fără ca proiectul să specifice clar amploarea exactă a acestor cerințe. CBP susține că măsurile au scopul de a consolida protecția împotriva terorismului și a altor amenințări.

În luna ianuarie, o organizație din domeniul HORECA și un hotel din statul Florida au declarat pentru CNN că autoritățile le-au transmis că turiștilor din țările vizate li se va solicita să indice numele conturilor de social media, fără a fi însă obligați să ofere acces la acestea sau la conținutul postărilor.

Totodată, potrivit relatării CNN, CBP nu va analiza activitatea online a tuturor solicitanților.