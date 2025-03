Administraţia Trump a tăiat subvenţii de 400 de milioane de dolari pentru Universitatea Columbia din New York

Administrația Trump a anunțat vineri oprirea imediată a 400 de milioane de dolari din subvenţiile federale acordate universității private Columbia din New York. Republicanul o acuză de lipsă de acțiune în fața "actelor antisemite" din campusul său în cadrul manifestațiilor pro-palestiniene, relatează Agerpres.



"Aceste opriri reprezintă prima serie de acțiuni și altele ar trebui să urmeze", scriu patru agenții federale într-un comunicat, care denunță "inacțiunea în fața hărțuirii persistente a studenților evrei", citate de Agerpres.



Președintele republican a avut în atenție universitățile pe tot parcursul campaniei sale, denunțând inacțiunea acestora în fața manifestațiilor studenților pro-palestinieni, care au avut loc în campusurile americane pentru a protesta împotriva războiului purtat de Israel în Gaza după atacurile Hamas.



"Din 7 octombrie (N.r. - 2023), studenții evrei s-au confruntat cu violență necruțătoare, intimidare și hărțuire antisemită în campusurile lor – doar pentru a fi ignorați de cei care ar trebui să-i protejeze. [...] Universitațile trebuie să respecte toate legile federale antidiscriminare dacă vor primi finanțare federală. De prea mult timp, Columbia (N.r. - Universitatea) a abandonat această obligație față de studenții evrei care studiază în campusul său. Astăzi, demonstrăm Columbiei și altor universități că nu le vom mai tolera inacțiunea îngrozitoare", a indicat secretarul Educației, Linda McMahon, potrivit CBS News.

"Examinăm anunțul de la agențiile federale și ne angajăm să colaborăm cu guvernul federal pentru a restabili finanțarea federală a Columbia. Luăm în serios obligațiile legale ale Columbia și înțelegem cât de serios este acest anunț și ne angajăm să combatem antisemitismul și să asigurăm siguranța și bunăstarea studenților, facultăților și personalului nostru", a spus un purtător de cuvânt al Universității Columbia.

Studenţii Universităţii au reacţionat, susţinând demersul liderului de la Casa Albă.

"Dacă aceștia sunt pașii necesari pentru a stimula școala să facă un pas pozitiv pentru studenții evrei, asta este ceea ce trebuie făcut", susţine un elev.

"Această mișcare este cea mai recentă escaladare a administrației Trump de a constrânge colegiile și universitățile să cenzureze discursul studenților și acțiunile de susţinere, care nu sunt aprobate de MAGA (N.r. - Make America Great Again), cum ar fi criticarea Israelului sau sprijinirea drepturilor palestinienilor. Este neconstituțională și fără precedent, dar este în întregime în concordanță cu dorința de multă vreme a lui Trump de a reduce la tăcere opiniile cu care a criticat directorul executiv New York Liberties și protesta împotriva Uniunii Civile din New York," spuse profesorul de psihiatrie, Jeffrey Lieberman.

"Discursul politic protejat nu ar trebui să fie o bază de pedeapsă, iar Titlul VI trebuie aplicat în concordanță cu Primul Amendament. Cu puțină atenție pentru Constituție și jurisprudență, nu este surprinzător că administrația Trump preferă să vadă cu ce poate scăpa", a adăugat acesta.



Universitatea Columbia devenise un epicentru al manifestațiilor împotriva bombardamentelor israeliene asupra Gaza și a sprijinului administrației Biden pentru Israel. Administrația Trump a spus că un grup de lucru federal pentru combaterea antisemitismului va vizita mai multe Universităţi, precum Universitatea George Washington, Universitatea Harvard, Universitatea Johns Hopkins, Universitatea New York, Universitatea Northwestern, Universitatea din California, Los Angeles, Universitatea din California, Berkeley, Universitatea din Minnesota și Universitatea din California de Sud din cauza incidentelor antisemite.