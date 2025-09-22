Administraţia Trump, mesaj de forţă pentru Rusia. Americanii promit să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO"

Mike Waltz, noul ambasador american la ONU, a făcut, luni, primele sale declarații în fața Consiliului de Securitate, după luni de întârzieri și obstacole procedurale care au împiedicat confirmarea sa. Foto: Getty Images

Mike Waltz, noul ambasador american la ONU, a făcut, luni, primele sale declarații în fața Consiliului de Securitate, după luni de întârzieri și obstacole procedurale care au împiedicat confirmarea sa. El a promis că administrația Trump va apăra "fiecare centimetru din teritoriul NATO", în faţa agresiunilor Rusiei, conform newsweek.com.

Waltz a vorbit în timpul unei şedinţe de urgență a consiliului despre recenta incursiune a Rusiei în spațiul aerian estonian.

„Așa cum am spus acum nouă zile, Statele Unite sunt alături de aliații noștri NATO în fața acestor încălcări ale spațiului aerian”, a declarat Waltz, fost congresman republican.

„Vreau să profit de această primă ocazie pentru a repeta și a sublinia: Statele Unite și aliații noștri vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

Şi Ţoiu a participat la reuniunea de urgenţă

Şefa diplomației române a participat, luni, la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU. Ea a transmis, pe X, că statul nostru rămâne solidar cu Estonia, al cărei spaţiu aerian a fost recent încălcat de trei avioane de vânătoare ruse, dar şi că ţările NATO şi UE trebuie să dezvolte mecanisme solide de avertizare timpurie, "în fața provocărilor Rusiei".

În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, a NATO și a UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică.

România salută eforturile continue ale SUA, UE și ale națiunilor cu viziuni similare de a restabili pacea și securitatea în regiune.

În interesul păcii și securității, momentul de a pune capăt acestui tipar de agresiune și provocare este acum", a postat Oana Ţoiu.