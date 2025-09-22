Ţoiu, după reuniunea Consiliului de Securitate ONU: "În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie"

Ministrul de Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Şefa diplomației române a participat, luni, la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU. Ea a transmis, pe X, că statul nostru rămâne solidar cu Estonia, al cărei spaţiu aerian a fost recent încălcat de trei avioane de vânătoare ruse, dar şi că ţările NATO şi UE trebuie să dezvolte mecanisme solide de avertizare timpurie, "în fața provocărilor Rusiei".

"La reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi, am prezentat interesele de securitate ale României în fața provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările iresponsabile ale Rusiei asupra spațiului aerian european — de această dată în Estonia, săptămâna trecută în România, înainte de asta în Polonia. Astfel de provocări subminează pacea și securitatea internațională și ignoră în mod flagrant suveranitatea statelor și dreptul internațional", a postat Oana Ţoiu pe X.

Ministra de Externe a mai afirmat că "România salută eforturile continue ale SUA, UE și ale națiunilor cu viziuni similare de a restabili pacea și securitatea în regiune".

"România este pe deplin solidară cu Estonia, precum și cu aliații și partenerii noștri, în apărarea suveranității, integrității teritoriale și a prevederilor Cartei ONU. Reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi arată că regiunea și comunitatea internațională resping ferm războiul de agresiune al Rusiei și stau unite împotriva disprețului său continuu față de prevederile Cartei ONU.

În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, a NATO și a UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică.

În interesul păcii și securității, momentul de a pune capăt acestui tipar de agresiune și provocare este acum", a mai postat Ţoiu.