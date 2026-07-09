Aeroportul din Palm Beach, Florida, va purta numele lui Donald Trump. Reacţia lui Eric Trump

1 minut de citit Publicat la 22:02 09 Iul 2026 Modificat la 22:02 09 Iul 2026

Aeroportul din Palm Beach, Florida, va purta numele lui Donald Trump. Foto: Getty Images

Aeroportul din Palm Beach, în statul american Florida, a fost redenumit joi după președintele Donald Trump, alăturându-se unei întregi serii de instituții, clădiri, programe guvernamentale, nave de război și chiar bancnote care poartă acum numele magnatului devenit șef de stat, notează Agerpres.

Schimbarea numelui aeroportului în 'President Donald J.Trump International Airport' ilustrează recunoașterea sprijinului acordat de liderul republican statului 'adoptat' Florida, care găzduiește și faimosul său resort Mar-a-Lago.

"Nu cred că mai este cineva în mai mare măsură asociat cu Palm Beach decât Donald Trump, probabil în toată Florida", a declarat fiul președintelui, Eric Trump, într-un interviu acordat Fox News.

După ce Trump și-a preluat al doilea mandat la Casa Albă, anul trecut, au ajuns să-i poarte numele, între altele, o viitoare navă a marinei, un program de vize pentru străinii cu dare de mână, site-ul unui program guvernamental de medicamente eliberate pe bază de rețetă și un tip de conturi federale de economii pentru copii.

În plus, numele lui a fost adăugat pe clădirea Institutului SUA pentru pace din Washington; în schimb, tot la Washington, justiția a respins o tentativă de a redenumi după Trump centrul cultural național John F.Kennedy.

Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a promulgat în martie legea privind schimbarea numelui aeroportului din Palm Beach, al cărui cod de identificare pentru aviație va deveni din 18 august DJT, din PBI în prezent.

Eric Trump și familia sa s-au aflat în primul avion - unul privat - care a aterizat pe aeroportul rebotezat, înaintea zorilor.