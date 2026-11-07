Agenții Secret Service au arestat un bărbat lângă Casa Albă, care a spus că „auzea voci în cap” care-i spuneau să-l ucidă pe Trump

1 minut de citit Publicat la 11:44 07 Noi 2026 Modificat la 11:44 07 Noi 2026

Suspectul se afla într-o mașină parcată în apropierea Casei Albe. Foto: Getty Images

Agenții Serviciului Secret (Secret Service) al SUA au anunțat sâmbătă reținerea unui suspect, aflat într-o mașină lângă Casa Albă, în care s-au descoperit mai multe arme. Suspectul a spus agenților ameicană că „voci din cap” i-au transmis să îl omoare pe președintele Donald Trump, informează Associated Press.

Arestarea suspectului a avut loc după ce agenții Secret Service s-au apropiat de un bărbat „care avea un comportament suspicios” într-o mașină parcată, conform unei declarații a Departamentului de Securitate Internă (DHS). Oficialii din SUA spun că suspectul, pe numele său Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, a descris apoi vocile din capul său care îi spuneau să vină în capitala națiunii și să-l omoare pe președintele republican.

La scurt timp după, ofițerii au descoperit că mașina în care se afla suspectul era, de fapt, una furată și că acesta avea trei arme de foc diferite și zeci de gloanțe.

Chrinos este, conform Secret Service, un migrant din Venezuela aflat ilegal în SUA, după ce a intrat în Statele Unite prin Texas în martie 2024.

„Datorită curajoșilor noștri agenți Secret Service, acest străin ilegal prins cu trei arme în mașină a fost arestat lângă Casa Albă înainte să poată răni pe cineva”, a spus în declarație secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin.

Aceasta este cea mai recentă arestare dintr-o serie de intervenții efectuate de Secret Service și alte agenții de aplicare a legii împotriva persoanelor care au amenințat viața lui Trump sau a membrilor familiei sale de când s-a întors la putere anul trecut.