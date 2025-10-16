Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost validate de Curtea Constituțională

Publicat la 17:22 16 Oct 2025

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a validat alegerile parlamentare din 28 septembrie. Foto: Getty Images

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost validate oficial. Curtea Constituţională a confirmat rezultatele scrutinului din 28 septembrie şi a validat mandatele celor 101 deputaţi aleşi, deschizând astfel calea formării noului Parlament de la Chişinău, relatează Agerpres.

Potrivit deciziei Curţii, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), condus de preşedinta Maia Sandu, a obţinut 50,2% din voturi şi va deţine majoritatea absolută, cu 55 de mandate. Blocul Patriotic va avea 26 de deputaţi, Blocul Alternativa 8, iar Partidul Nostru şi Partidul Democraţia Acasă câte 6 mandate fiecare.

Comisia Electorală Centrală a confirmat anterior rezultatele finale şi a transmis documentele spre validare Curţii Constituţionale, care a decis joi că scrutinul este valabil.

După validarea alegerilor, preşedinta Maia Sandu urmează să convoace prima şedinţă a noului Parlament, cel târziu până pe 28 octombrie. Dacă procesul decurge conform calendarului, noul guvern ar putea fi învestit în prima jumătate a lunii noiembrie.