Aleksandar Vucic, vizat de o plângere penală în Italia. E acuzat că ar avea legătură cu afacerea macabră „Sarajevo safari”

Un jurnalist de investigație croat a depus o plângere la procurorii din Milano împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, pe care îl acuză de implicare în afacerea „Safari Sarajevo”, în cadrul căreia se presupune că lunetiști din Italia și alte țări ar fi călătorit la Sarajevo pentru a ucide civili în timpul celor patru ani de asediu al orașului în anii 1990, scrie The Guardian.

Săptămâna trecută, procurorii din Milano au demarat o investigație pentru a identifica persoanele din Italia care ar fi fost implicate, sub acuzația de omor voluntar agravat de cruzime și motive abjecte. Potrivit anchetatorilor, grupuri de „turiști lunetiști” ar fi participat la uciderile în masă după ce au plătit sume mari de bani soldaților din armata lui Radovan Karadzic, fostul lider sârbo-bosniac care în 2016 a fost condamnat pentru genocid și alte crime împotriva umanității, pentru a fi transportați pe colinele din jurul Sarajevo cu scopul de a trage asupra populației pentru distracție.

Peste 10.000 de oameni au fost uciși în Sarajevo de bombardamente și focuri de lunetist între 1992 și 1996, în timpul celui mai lung asediu din istoria modernă, după ce Bosnia și Herțegovina și-a declarat independența față de Iugoslavia. Lunetiștii erau poate cel mai temut element al vieții sub asediu la Sarajevo, deoarece aceștia ucideau la întâmplare oameni pe stradă, inclusiv copii.

Investigația a fost inițiată de o plângere legală depusă de Ezio Gavazzeni, un scriitor din Milano care a adunat dovezi cu privire la acuzațiile respective, precum și de un raport trimis procurorilor de către fostul primar al Sarajevo, Benjamina Karić. Gavazzeni a spus că a citit pentru prima dată despre „turiștii lunetiști” în presa italiană din anii 1990, dar nu a început să investigheze mai profund până când nu a văzut documentarul „Safari Sarajevo”, realizat în 2022 de regizorul sloven Miran Zupanič.

Miercuri, jurnalistul de investigație Domagoj Margetic a depus o plângere împotriva lui Vucic la procurorii care investighează cazul. Potrivit raportărilor din Sarajevo, în ultimele zile Margetic a postat dovezi pe rețelele sociale conform cărora Vucic, atunci un tânăr voluntar, ar fi fost prezent într-unul dintre posturile militare din Sarajevo, de unde, potrivit martorilor, cetățeni străini și unități ultranaționaliste sârbe au tras și ucis civili în ceea ce a fost descris ca un „safari turistic” macabru.

Nicola Brigida, avocat care l-a ajutat pe Gavazzeni să pregătească cazul, a declarat: „Dovezile acumulate în urma unei lungi investigații [de către Gavazzeni] sunt bine fundamentate și ar putea duce la o investigație serioasă pentru a identifica vinovații. Există și raportul fostului primar al Sarajevo”. Gavazzeni a susținut că „mulți, mulți, mulți italieni” ar fi fost implicați, fără a oferi o cifră exactă. „Au fost nemți, francezi, englezi… oameni din toate țările occidentale care au plătit sume mari de bani pentru a fi duși acolo pentru a împușca civili.”

El a adăugat: „Nu existau motive politice sau religioase. Erau oameni bogați care mergeau acolo pentru distracție și satisfacție personală. Vorbim despre oameni care iubesc armele și care poate merg la poligoane de tragere sau în safari în Africa”. Gavazzeni a susținut că suspecții italieni se întâlneau în orașul Trieste și apoi mergeau la Belgrad, de unde soldații sârbi îi însoțeau pe colinele Sarajevo.

Vucic nu a comentat încă acuzațiile. Totuși, zvonuri despre periaoda petrecută de el la Sarajevo au circulat de-a lungul anilor. Într-un interviu din 2021 acordat unei televiziuni bosniace, președintele sârb a negat explicit că ar fi tras asupra orașului asediat, descriind acuzațiile drept o manipulare politică bazată pe retorica naționalistă din tinerețea sa și fragilitatea echilibrului de putere din regiune.