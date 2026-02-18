Alertă cu bombă în centrul Parisului. A fost evacuat sediul partidului de extremă stânga, aflat la guvernare

<1 minut de citit Publicat la 12:35 18 Feb 2026 Modificat la 12:36 18 Feb 2026

Alertă cu bombă în centrul Parisului, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Este alertă cu bombă în centrul Parisului. Sediul central al partidului „Franța Nesupusă, care face parte din coaliția de guvernare a Franței, a fost evacuat, informează BFMTV.

„Poliția este la fața locului. Toți angajații și militanții partidului sunt în siguranță”, a declarat miercuri Manuel Bompard, liderul partidului „Franța Nesupusă”.

Le siège national de la France insoumise vient d’être évacué suite à une menace à la bombe.



Les services de police sont sur place.



L’ensemble des salariés et des militants sont en sécurité. — Manuel Bompard (@mbompard) February 18, 2026

„Franța Nesupusă” este un partid de extremă stânga care face parte din Noul Front Popular, o alianță formată din Socialiști, Ecologiști, Comuniști și Franța Nesupusă (LFI), creată după ce președintele Macron a convocat alegeri parlamentare anticipate pe 9 iunie.

Noul Front Popular a câștigat alegerile parlamentare din 2024, alegeri care au consemnat implicit înfrângerea extremei drepte din Franța.