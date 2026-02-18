Alertă cu bombă în centrul Parisului. A fost evacuat sediul partidului de extremă stânga, aflat la guvernare

Este alertă cu bombă în centrul Parisului. Sediul central al partidului „Franța Nesupusă, care face parte din coaliția de guvernare a Franței, a fost evacuat, informează BFMTV.
„Poliția este la fața locului. Toți angajații și militanții partidului sunt în siguranță”, a declarat miercuri Manuel Bompard, liderul partidului „Franța Nesupusă”.
Le siège national de la France insoumise vient d’être évacué suite à une menace à la bombe.— Manuel Bompard (@mbompard) February 18, 2026
Les services de police sont sur place.
L’ensemble des salariés et des militants sont en sécurité.
„Franța Nesupusă” este un partid de extremă stânga care face parte din Noul Front Popular, o alianță formată din Socialiști, Ecologiști, Comuniști și Franța Nesupusă (LFI), creată după ce președintele Macron a convocat alegeri parlamentare anticipate pe 9 iunie.
Noul Front Popular a câștigat alegerile parlamentare din 2024, alegeri care au consemnat implicit înfrângerea extremei drepte din Franța.