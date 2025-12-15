Alertă deasupra Mării Negre, după ce Turcia a doborât o dronă "scăpată de sub control". Avioane NATO F-16, ridicate de la sol

Alertă deasupra Mării Negre, după ce Turcia a doborât o dronă "scăpată de sub control". FOTO: Getty Images

Turcia a doborât luni o dronă 'scăpată de sub control' și care se apropia de spațiul său aerian pe deasupra Mării Negre, a anunțat Ministerul Apărării, conform Agerpres.

"Spre a preveni orice consecință nefastă, drona a fost doborâtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită", au indicat oficialii turci, fără a preciza proveniența exactă a dronei.

Potrivit Ankarei, "o dâră aeriană (...) a fost detectată și urmărită în cadrul unor proceduri de rutină" deasupra Mării Negre și "s-a stabilit că dâra aeriană în cauză corespundea unei drone scăpate de sub control".

Erdogan avertizase asupra confruntărilor din Marea Neagră

"Pentru a asigura securitatea spațiului aerian, avioane F-16 de-ale noastre, plasate sub comandament NATO și sub comandament național, au fost desfășurate în misiune de interceptare", a adăugat Ministerul turc al Apărării.

Acest incident survine după ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă împotriva transformării Mării Negre în "zonă de confruntare" între Rusia și Ucraina, după mai multe lovituri în ultimele săptămâni contra unor nave.

Erdogan s-a întâlnit cu Putin în Turkmenistan

Preşedintele turc, Recep Erdogan, întors de puțin timp de la o întâlnire cu Vladimir Putin, a declarat că speră să discute despre un plan de pace între Ucraina şi Rusia cu preşedintele american, Donald Trump, adăugând că „pacea nu este departe”.

Erdogan şi Putin au discutat de „eforturile intense pentru pace” pentru a pune capăt războiului, au transmis, vineri, reprezentanții de presă ai lui Erdogan, Turcia repetând „disponibilitatea” sa de a sprijini eforturile de pace.

„După această întâlnire cu Putin, sperăm să avem ocazia să discutăm planul de pace şi cu preşedintele SUA, Trump. Pacea nu este departe, vedem asta”, a declarat Erdogan, la întoarcerea din Turkmenistan, acolo unde a avut loc discuția cu dictatorul rus.