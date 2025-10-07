Alertă în Germania. Un nor de gaz s-a extins deasupra a două orașe, după un accident industrial

Biroul Federal de Protecţie Civilă a declarat că acest nor de gaz ar putea fi toxic. Foto: colaj capturi X

Este alertă în Germania, după ce un nor de gaz s-a răspândit deasupra a două orașe, în urma unui accident petrecut într-o unitate industrială, potrivit DPA. Localnicii din Mainaschaff și Aschaffenburg au fost îndemnați să rămână în case și să-și închidă ferestrele de teamă că norul de gaz ar putea fi toxic, relatează Agerpres.

O intervenţie de amploare a serviciilor de urgenţă germane este în curs de desfăşurare în oraşul Mainaschaff, după ce norul de gaz s-a răspândit deasupra acestei localităţi.

?? ALLEMAGNE : Accident signalés dans une usine de galvanisation à Mainaschaff, en Bavière, provoquant le dégagement d'un nuage de gaz jaunâtre. Les autorités exhortent la population de la ville à rester chez elle et à faire rentrer les personnes de l'extérieur. pic.twitter.com/hK1LKxu8nf — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 7, 2025

BREAKING: A chemical accident at an electroplating plant in Mainaschaff, Germany has triggered a major fire response.



Residents in Mainaschaff and Aschaffenburg are urged to stay indoors amid a toxic smoke warning.pic.twitter.com/AvPtrxlOLv — Volcaholic ? (@volcaholic1) October 7, 2025

Norul s-a deplasat apoi deasupra oraşului vecin Aschaffenburg, determinându-le pe autorităţile germane să îi îndemne pe localnici să rămână în casele lor şi să le aducă înăuntru pe persoanele aflate în exterior.

Locuitorilor li s-a cerut să ajute copiii şi persoanele vulnerabile, să îi primească în locuinţele lor pe cei aflaţi în pericol şi să urmeze instrucţiunile Poliţiei şi Brigăzii de pompieri.



De asemenea, autorităţile locale le-au recomandat rezidenţilor să ţină ferestrele şi uşile închise şi să oprească sistemele de ventilaţie şi aer condiţionat.



Cauza incidentului de la uzină şi amploarea acestuia rămân deocamdată necunoscute.



Mainaschaff şi Aschaffenburg sunt două oraşe învecinate, situate la doar câţiva kilometri distanţă unul de celălalt, iar Frankfurt se află la nord-vest de ele.