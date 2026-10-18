Alertă în Lituania şi Letonia, din cauza unui obiect zburător neidentificat. Avioane de vânătoare ale NATO, ridicate de la sol

Alertă aeriană de nivel "roşu", în Lituania, din cauza unui obiect zburător neidentificat. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autorităţile din Lituania le-au cerut locuitorilor din zonele centrale şi nordice ale ţării să se adăpostească, duminică dimineaţa, timp de aproximativ o oră, din cauza unui obiect zburător neidentificat, relatează Reuters, citând armata şi centrul naţional de gestionare a crizelor, potrivit Agerpres. Letonia a emiso alertă aeriană de nivel "galben" în zone de la granița cu Lituania, invocând o posibilă amenințare, conform armatei letone.

A fost emisă o alertă aeriană de nivel "roşu" şi au fost trimise în zonă avioane de vânătoare din cadrul misiunii NATO de poliţie aeriană, iar aeroportul din Kaunas a fost închis, a precizat centrul menţionat.

Letonia, cu care Lituania se învecinează la nord, a emis – şi ulterior a anulat – o alertă aeriană de nivel "galben" în unele regiuni de la graniţa cu Lituania, în acelaşi interval de timp, invocând o "posibilă ameninţare", a transmis armata letonă.

În ultimele luni, drone ucrainene au pătruns în mod repetat în spaţiul aerian al NATO, în regiunea baltică.

Kievul a declarat că acestea au fost deviate de la traiectoria lor din cauza bruiajului de semnal provocat de partea rusă. Acest lucru a alimentat preocuparea că războiul Rusiei în Ucraina s-ar putea extinde dincolo de graniţele NATO, notează Reuters.