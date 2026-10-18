Alertă în Lituania şi Letonia, din cauza unui obiect zburător neidentificat. Avioane de vânătoare ale NATO, ridicate de la sol

Autorităţile din Lituania le-au cerut locuitorilor din zonele centrale şi nordice ale ţării să se adăpostească, duminică dimineaţa, timp de aproximativ o oră, din cauza unui obiect zburător neidentificat, relatează Reuters, citând armata şi centrul naţional de gestionare a crizelor, potrivit Agerpres. Letonia a emiso alertă aeriană de nivel "galben" în zone de la granița cu Lituania, invocând o posibilă amenințare, conform armatei letone.
A fost emisă o alertă aeriană de nivel "roşu" şi au fost trimise în zonă avioane de vânătoare din cadrul misiunii NATO de poliţie aeriană, iar aeroportul din Kaunas a fost închis, a precizat centrul menţionat.
Letonia, cu care Lituania se învecinează la nord, a emis – şi ulterior a anulat – o alertă aeriană de nivel "galben" în unele regiuni de la graniţa cu Lituania, în acelaşi interval de timp, invocând o "posibilă ameninţare", a transmis armata letonă.
În ultimele luni, drone ucrainene au pătruns în mod repetat în spaţiul aerian al NATO, în regiunea baltică.
Kievul a declarat că acestea au fost deviate de la traiectoria lor din cauza bruiajului de semnal provocat de partea rusă. Acest lucru a alimentat preocuparea că războiul Rusiei în Ucraina s-ar putea extinde dincolo de graniţele NATO, notează Reuters.