Alertă și pe litoralul din Bulgaria. O dronă cu o lungime de doi metri a fost găsită de turiști pe o plajă din Varna

O dronă a fost găsită miercuri dimineață pe plaja Kabakum, în apropiere de Varna. FOTO: Novinite

O dronă a fost găsită miercuri dimineață pe plaja Kabakum, în apropiere de Varna, Bulgaria. Poliția de Frontieră și echipe ale Marinei au izolat zona ca măsură de precauție. Drona a fost descoperită de persoane aflate pe plajă și a fost transportată la Baza Navală din Varna, scrie Novinite.

Ministerul Apărării a anunțat că drona nu conținea explozibili. O echipă specializată a Marinei a examinat aparatul, care are aproximativ 2 metri lungime și circa 1,5 metri lățime, înainte ca acesta să fie îndepărtat de pe plajă pentru investigații suplimentare.

Direcția Regională a Ministerului de Interne din Varna a anunțat, de asemenea, că fragmente dintr-o a doua dronă au fost găsite pe plaja Pasha Dere. Secțiunea recuperată de la Kabakum nu era încărcată și urma să fie transportată pentru examinare, în timp ce fragmentele găsite la Pasha Dere urmau, de asemenea, să fie ridicate și analizate.

În prezent, nu există informații oficiale privind originea, modelul sau circumstanțele în care drona găsită la Kabakum a ajuns în mare. Autoritățile nu au stabilit nici dacă incidentele separate de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre au legătură între ele sau dacă aparatele provin din aceeași sursă ori au avut același scop.

Cea mai recentă descoperire vine după mai multe incidente similare înregistrate în ultimele zile. Pe 22 august, Marina a intervenit în urma a două sesizări. Fragmente ale unei drone au fost găsite pe litoralul dintre Albena și Kranevo, în timp ce un alt obiect identificat drept componente ale unei drone a fost adus de valuri la țărm, în zona Rakitnika, în apropiere de Varna. În primul caz, specialiștii militari au stabilit că aparatul era o dronă-momeală și nu conținea explozibili.

Pe 25 august, o echipă specializată de la Baza Navală din Burgas a fost trimisă să investigheze o altă dronă observată în mare, între Țarevo și satul Varvara. Ulterior, Ministerul Apărării a identificat-o drept o dronă electrică de recunoaștere, care nu prezenta niciun pericol. Aparatul a fost recuperat și transportat la baza navală.

Incidentele înseamnă că, în doar câteva zile, mai multe drone sau fragmente ale unor drone au fost găsite pe litoralul Bulgariei. O informație indică faptul că aproximativ șase drone sau fragmente de drone au fost aduse de valuri la țărm în ultimele zile, de-a lungul zonei nordice a litoralului bulgăresc al Mării Negre.

Specialiștii militari au sugerat că vremea și condițiile maritime ar putea contribui la creșterea numărului de astfel de descoperiri. Vântul puternic puternice din nord-est și valurile ar putea împinge dronele sau fragmentele acestora către coasta Bulgariei.