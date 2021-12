"Atinge cu moneda tijele unui ștecher băgat pe jumătate în priză!" Mesajul i-a fost transmis de asistentul virtual al Amazon unei fetițe de zece ani

"Bagă în priză, pe jumătate, un încărcător de telefon și apoi atinge cu o monedă tijele expuse", este mesajul vocal adresat fetiței de boxa inteligentă.

Kristin Livdahl, mama copilului, a descris incidentul într-o postare pe Twitter.

"Făceam exerciții fizice, cum ar fi întinderea și rostogolirea cu un pantof în picior, după instructorul de pe YouTube. Era urât afară iar (fetița) a mai vrut o 'provocare'", menționează femeia.

Este momentul în care boxa inteligentă Echo a sugerat experimentarea unei provocări găsite pe internet.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8