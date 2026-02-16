Alimentele de bază din Bulgaria costă mai mult decât în Germania și Franța după trecerea la euro

Trecerea la euro a afectat și prețurile serviciilor în Bulgaria. FOTO: Profimedia Images

Date recente indică faptul că prețul alimentelor de bază în Bulgaria a depășit costul mai multor țări din Europa de Vest, în contextul intrării oficiale a țării în zona euro. Analiza coșului de consum de bază realizată de Confederația Sindicatelor și Industriei Bulgare evidențiază faptul că cinci produse: făina, orezul, laptele, uleiul și banichka (un produs de patiserie tradițional bulgăresc), sunt acum mai scumpe în Bulgaria decât în Germania, Franța, Olanda și chiar în țările vecine, România și Croația, potrivit Novinite.

Experții subliniază că această creștere a prețurilor nu este direct legată de adoptarea monedei euro, ci provine din probleme structurale din economia bulgară, în special din concurența slabă de pe piețele interne. Bunurile sezoniere au înregistrat creșteri deosebit de dramatice: castraveții au crescut cu 61,9% față de iunie anul trecut, în timp ce numai în ianuarie s-au înregistrat creșteri de preț de 15,2% pentru roșii, 6,5% pentru cartofi și 5,5% pentru castraveți. Prețurile la pui, iaurt și ouă cresc, de asemenea, treptat, dar constant, sporind presiunea asupra gospodăriilor.

Bulgaria, cea mai slabă putere de cumpărare din UE

Compararea puterii de cumpărare în Europa subliniază provocarea cu care se confruntă familiile bulgare. Un „coș mic de bunuri de larg consum” care conține 21 de articole esențiale costă 58,80 euro în Bulgaria, iar o persoană care câștigă salariul minim și-l poate permite doar de 10 ori pe lună - cel mai mic raport din Uniunea Europeană.

În România, același coș costă 47,99 euro și poate fi cumpărat de 16 ori cu salariul minim local, în timp ce în Croația, coșul de 52,85 euro poate fi cumpărat de 19 ori. În Germania, în ciuda unui cost al coșului mai mare de 75,02 euro, un salariu minim de 2.409 euro permite 32 de achiziții complete, evidențiind disparitatea puterii de cumpărare reale.

Trecerea la euro a afectat și prețurile serviciilor. Monitorizarea din ianuarie s-a extins la servicii precum taxiuri, coafură și parcare, dezvăluind creșteri de prețuri de aproape 6% pentru cafea și 5,6% pentru apa minerală în magazinele mici de vânzare cu amănuntul. Analiștii atribuie o mare parte din această creștere efectelor psihologice ale rotunjirii în timpul conversiei valutare, mai degrabă decât forțelor reale ale pieței sau fluctuațiilor piețelor internaționale de mărfuri.