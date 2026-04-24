Alte țări se pregătesc să urmeze exemplul Greciei și să renunțe la controalele Entry/Exit pentru britanici

Directorul Organizației Naționale de Turism din Grecia, Eleni Skarveli, spune că decizia a fost luată pentru a „reduce semnificativ timpii de așteptare și a reduce aglomerația".

Săptămâna aceasta, Grecia a făcut mișcarea fără precedent de a renunța la verificările biometrice pentru sosirile britanice. În timp ce unele aeroporturi europene au suspendat verificările Sistemului Entry / Exit (EES) în perioadele aglomerate, este prima dată când o țară suspendă verificările pentru o întreagă națiune pentru o perioadă extinsă. Decizia ar putea determina și alte state UE să ia măsuri similare, potrivit The Telegraph.

Se înțelege că chioșcurile EES de pe aeroporturile grecești vor rămâne deschise și altor sosiri din afara spațiului Schengen, cum ar fi pentru americani și australieni, dar nu și pentru deținătorii de pașapoarte britanice. În schimb, de la Atena la Zakynthos, britanicii fi conduși la o coadă specială și vor aștepta o ștampilă de pașaport. Data de încheiere a acestui sistem nou ajustat este neclară, dar se pare că va dura cel puțin toată vara.

Haos pe aeroporturile din Europa după introducerea Sistemului Entry / Exit

După ani de întârzieri, EES a devenit pe deplin operațional la începutul lunii aprilie. Sistemul înseamnă că toți deținătorii de pașapoarte non-Schengen trebuie să furnizeze informații suplimentare - inclusiv o scanare facială și amprente digitale - la intrarea și ieșirea din UE. Procesul a cauzat deja perturbări semnificative.

Duminică, 19 aprilie, pe aeroportul Milano Linate, 120 de pasageri easyJet au fost lăsați în urmă din cauza cozilor lungi de la controlul pașapoartelor la ieșire.

Acesta este vârful aisbergului. În ultimele săptămâni, cititorii Telegraph au dezvăluit, cu miile lor, propriile experiențe cu EES. Deși unii dintre voi ați raportat procese fluide pe continent, am auzit și de aparate defectate în Gran Canaria, cozi lungi de ore în Germania și lipsă de personal la aeroportul Charles de Gaulle din Paris. În portul Dover, chioșcurile încă nu au fost pornite din cauza problemelor tehnologice franceze.

Potrivit sursei citate, renunțarea Greciei la verificările EES pentru sosirile britanice în această vară sr putea atrage alte măsuri similare în alte state UE. Comisia Europeană permite deja „flexibilități” la frontieră, dar spune că „nu prevede o scutire generală pentru cetățenii anumitor țări terțe [...] pentru o perioadă extinsă de timp”.

Alte state ar putea urma exemplul Greciei

Presa britanică scrie că este posibil să urmeze și alte exemple. Un reprezentant al Oficiului de Turism din Spania a confirmat că nu există niciun plan de suspendare a verificărilor EES pentru sosirile britanicilor care călătoresc în Spania. Alte state par mai deschise la această idee.

Grecia ar putea iniția o tendință printre alte țări ale UE dacă EES va funcționa defectuos și cozile vor continua.

Primarul orașului croat Dubrovnik, Mato Franković, a dat semnale în acest sens, într-un interviu pentru The Telegraph.

„Noi, în Croația, spunem acum că, dacă Grecia a făcut asta, de ce nu ar trebui să facă și Croația la fel?”, a spus el.

Paul Charles, fondator și CEO al PC Agency, prezice: „Alte țări ar putea urma exemplul dacă vor fi martore la cozi lungi în perioada vacanțelor din mai.”

Turiștii britanici iau deja decizii de vacanță pe baza temerilor legate de EES. Conform unui sondaj realizat de Holiday Extras, proporția călătorilor britanici care și-au schimbat deja planurile din cauza anxietății legate de EES a crescut de la 31% în septembrie la 35% în aprilie. Numărul celor care trec la o destinație non-Schengen s-a dublat.

Pe lângă problemele legate de frontieră, Europa se confruntă cu o vară de incertitudine din cauza conflictului continuu din Orientul Mijlociu. După ce au căzut primele rachete, destinații din estul Mediteranei, precum Cipru și Turcia, au înregistrat o scădere imediată a rezervărilor. Între timp, există îngrijorări serioase că aeroporturile europene ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane pentru sezonul estival de vârf.