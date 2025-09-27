Ambasadorul Moldovei la Bucureşti: "Suntem mai bine pregătiţi, avem experienţa alegerilor prezidenţiale din România"

Moldova va vota duminică în cadrul alegerilor parlamentare pe care preşedintele său le-a descris drept cele mai importante din istoria acestei mici ţări. FOTO: Hepta

Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în România, a transmis, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că statul pe care îl reprezintă se foloseşte de experienţa alegerilor prezidenţiale din ţara noastră, din 2024, când scrutinul a fost anulat din cauza unor imixtiuni externe, pentru a organiza cât mai bine alegerile de peste Prut.

"Riscurile sunt peste tot, incusiv şi în Diasporă. Cetăţenii trebuie să fie vigilenţi. Avem îngrijorări referitor şi la regiunea transnistreană, în zona de securitate vor fi deschise mai multe secţii. Între timp, 5 din ele deja au fost transferate de acolo.

Sper să evităm situaţii de corupere a votanţilor, provocări... Suntem mult mai bine pregătiţi pentru că avem experienţa nu doar a alegerilor prezidenţiale din România, unde cetăţenii noștri cu dublă cetăţenie au fost foarte activi şi au susţinut un candidat pro-european.

Avem experienţa referendumului şi a alegerilor prezidenţiale din Moldova, de anul trecut. Avem instituţii mult mai puternice. Am văzut percheziţii şi arestări. E şi o mai bună comunicare cu societatea.

(n.r. - dacă ar câştiga un candidat apropiat de Moscova) Evident toate proiectele care au început în ultimii 4 ani vor fi stopate. Ele vor merge înainte doar dacă pe data de 28 septembrie noi vom spune DA procesului de integrare europeană şi ne menținem libertatea", a afirmat Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în România, pentru Antena 3 CNN.

Cetăţeni români şi moldoveni, instruiţi în Serbia

Doi bărbați au fost reținuți vineri de autoritățile din Serbia pentru că au organizat tabere de antrenament paramilitar de luptă tactică pentru români și moldoveni. Aproximativ 150 de cetățeni din România și Republica Moldova au participat la instruirea din apropierea orașului Loznica, în care au fost pregătiți să le opună rezistență polițiștilor din Republica Moldova în cazul unor tulburări sociale în ziua alegerilor, a anunţat Ministerul Afacerilor Interne din Serbia. Instruirile au fost realizate de cetățeni din Rusia și Belarus.

Antrenamentele au fost organizate cu scopul de a pregăti participanții pentru alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova.