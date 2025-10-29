Ambițiile politice ale lui Elon Musk ar fi costat Tesla vânzări de peste un milion de maşini electrice în SUA

Acțiunile politice controversate ale lui Elon Musk de la achiziționarea Twitter, ulterior redenumită X, în 2022, au afectat dramatic vânzările producătorului auto din SUA, ceea ce arată cât de strâns este legată soarta companiei Tesla de personalitatea miliardarului, notează CNN.

Studiul cuantifică pentru prima dată modul în care acțiunile politice ale celei mai bogate persoane din lume - inclusiv rolul său în administrația președintelui american Donald Trump - ar fi putut costa Tesla miliarde de dolari în pierderi de vehicule, beneficiind în același timp producătorii rivali de automobile electrice.

Vânzările Tesla în SUA ar fi fost cu între 67% și 83% mai mari, sau cu aproximativ 1 milion până la 1,26 milioane de vehicule suplimentare, din octombrie 2022 până în aprilie 2025, dacă nu ar fi existat ceea ce cercetătorii numesc „efectul partizan Musk”, potrivit unui document de lucru al Biroului Național de Cercetări Economice realizat de economiștii Universității Yale.

Pe măsură ce cumpărătorii cu înclinații democrate s-au îndepărtat de Tesla, acest efect a crescut și vânzările de vehicule electrice și hibride ale concurenților cu aproximativ 17% până la 22%, conform studiului.

Carieră politică a lui Musk a influenţat Tesla

Cercetătorii de la Universitatea Yale au legat scăderea de comportamentul din ce în ce mai partizan al lui Musk, inclusiv donațiile sale de aproximativ 300 de milioane de dolari către candidații republicani, precum și conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) sub Trump.

Poziția politică a lui Musk, care, recent, a lansat Grokipedia, i-a înstrăinat pe cumpărătorii democrați preocupați de mediu - din punct de vedere istoric, cea mai puternică bază a Tesla - conform sondajelor citate în raport.

Sentimentul față de Tesla s-a îmbunătățit oarecum pe măsură ce Musk a orientat compania către robotaxi, tehnologie de conducere autonomă și roboți în formă umană.

Președintele consiliului de administrație Tesla, Robyn Denholm, a declarat luni într-un interviu acordat CNBC că percepția externă că Musk petrece timp în guvernul SUA a scăzut.

Ziua NBER a spus că acțiunile lui Musk au împiedicat, de asemenea, progresul Californiei către obiectivele sale privind vehiculele cu emisii zero, concluzionând că statul și-ar fi atins probabil obiectivele pentru 2026 „dacă nu ar fi fost efectul partizan Musk”.

Înmatriculările de mașini Tesla în stat au scăzut cu 9,4% în al treilea trimestru, cota de piață scăzând la 46,2% în perioada de trei luni.