Americanii vor să cumpere un milion de drone în următorii 2-3 ani și să dezvolte accelerat producția internă

2 minute de citit Publicat la 20:52 07 Noi 2025 Modificat la 20:52 07 Noi 2025

Americanii vor să cumpere un milion de drone în următorii 2-3 ani. Foto: Hepta

Armata Statelor Unite vizează să achiziționeze cel puțin un milion de drone în viitorii 2-3 ani și între 500.000 și milioane în anii care vor urma, a declarat secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, conform Agerpres.

Driscoll a dat detalii despre accelerarea majoră a planului de achiziții de drone, recunoscând dificultățile, având în vedere că cea mai mare componentă a armatei SUA achiziționează în prezent doar în jur de 50.000 de drone anual.

"Este un mare efort. Dar este un efort de care suntem capabili", a spus Driscoll.

Driscoll și comandantul de la Picatinny Arsenal, general-maiorul John Reim, au vorbit pentru Reuters despre lecțiile învățate de Statele Unite din războiul din Ucraina, caracterizat de desfășurări de drone la o scară fără precedent.

Drone mici, ieftine s-au dovedit unele dintre cele mai puternice arme în războiul dintre Rusia și Ucraina, în care avioanele militare convenționale sunt relativ rare din cauza unei concentrații dense de sisteme antiaeriene în apropierea liniilor de front.

Ucraina și Rusia pot produce fiecare în jur de 4 milioane de drone anual, însă China este capabilă, probabil, să producă de două ori mai multe, a spus Driscoll.

Prioritatea americanilor

Conform lui, prioritatea este aducerea SUA într-o poziție în care poate produce drone suficiente pentru orice război viitor, stimulând producția internă a orice, de la motoare și senzori până la baterii și plăci de circuite.

'Ne așteptăm să achiziționăm cel puțin un milion de drone în următorii 2-3 ani', a afirmat el.

'Și ne așteptăm că, la sfârșitul a 2-3 ani începând de astăzi, vom ști că, într-un moment de conflict, vom fi capabili să activăm un lanț de aprovizionare suficient de robust și de extins (...) pentru a fabrica oricâte drone ne-ar fi necesare', a adăugat el.

Pentagonul încearcă să depășească un bilanț amestecat în ce privește achiziția de drone. În 2023, șefii Pentagonului au anunțat inițiativa Replicator, un efort la nivelul întregului departament de a achiziționa și desfășura mii de drone autonome până în august 2025.

Cu toate acestea, nu a fost furnizată o actualizare a stadiului programului.

În iulie, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a semnat un memorandum care 'anulează politicile restrictive' ce au afectat producția de drone.

Unitatea DOGE de la Pentagon conduce eforturile de revizuire a programului de drone militare americane, inclusiv achiziționarea a zeci de mii de drone ieftine în lunile următoare.

Fabrica Pentagonului, în Texas

Congresmeni americani au introdus o legislație care ar dispune Pentagonului să construiască în Texas o fabrică unde ar putea fi produse până la 1 milion de drone pe an.

Driscoll a spus însă că obiectivul lui este să împartă finanțarea și să nu se bazeze pe o singură facilitate de producție.

În loc de parteneriate cu mari companii din industria militară, armata vrea să lucreze cu companii care fabrică drone ce pot avea și aplicații comerciale, a explicat el.

"Vrem să facem parteneriate cu alți producători de drone care le folosesc pentru livrări ale Amazon și în tot felul de alte cazuri", a afirmat el.

Importurile din China reprezintă marea majoritate a vânzărilor de drone comerciale în SUA. Peste jumătate dintre ele provin de la DJI, cel mai mare producător mondial de drone.

'Dronele sunt viitorul războiului, iar noi trebuie să investim în capacități atât ofensive, cât și defensive împotriva lor', a mai indicat Driscoll