„Amintește de RDG și era Zidului Berlinului”. Este scandal în Germania, după noua lege a serviciului militar

Noua lege e menită să atragă suficienți voluntari pentru a crește efectivele armatei la 460.000 de persoane până în 2035. Foto: Getty Images

Este revoltă în Germania și opoziția cere demisia ministrului Apărării, după ce o lege care prevede că bărbații între 17 și 45 de ani trebuie să obțină permisiunea forțelor armate înainte de orice ședere mai lungă de trei luni în străinătate, chiar și în timp de pace. „Amintește de RDG și de era Zidului Berlinului”, a acuzat o politiciană din opoziție. După valul de nemulțumiri, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că legea va fi amendată prin mai multe ordine administrative, care vor include și faptul că atâta vreme cât serviciul militar este voluntar, autorizația se consideră acordată, relatează The Guardian.

Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie, dar clauza controversată a ieșit la iveală la data de 3 aprilie 2026, după un articol publicat de ziarul Frankfurter Rundschau.

Noua regulă a stârnit nemulțumiri atât în rândul publicului larg, cât și în opoziție.

Fondatoarea partidului de stânga BSW, Sahra Wagenknecht, a criticat dur noile reglementări privind serviciul militar. Ea a declarat că legea „amintește de RDG. și de era Zidului Berlinului.” Wagenknecht a afirmat că ministrul Apărării, Boris Pistorius, „ar trebui să demisioneze în lumina acestei legislații scandaloase.”

La rândul ei, Desiree Becker, președinta de stat a Partidului Stângii din Hessa și membră a Bundestag-ului, a declarat: „Faptul că Secțiunea 3 din Legea Serviciului Militar provoacă acum un astfel de val de nemulțumiri arată, înainte de toate, cât de prost redactată este această lege.”

Ea și-a exprimat uimirea „că legea trebuie acum clarificată retroactiv. Mai ales în cazul unor intervenții atât de ample, ar fi trebuit să existe de la început un cadru clar și solid din punct de vedere juridic”. Becker a adăugat că legea demonstrează „cât de autoritar și privatizant de drepturi a fost serviciul militar obligatoriu și cât de mult ar fi din nou astăzi.”

O clauză controversată

Legea e menită să consolideze armata și presupune, de asemenea, că toți bărbații cu vârsta peste 18 ani trebuie să completeze un chestionar pentru a evalua aptitudinea lor de a servi în forțele armate, dar nu introduce serviciul militar obligatoriu.

Dacă modelul „modernizat” nu va atrage suficienți recruți, Parlamentul va fi obligat să discute reintroducerea serviciului obligatoriu, a declarat ministrul Apărării, Boris Pistorius, în momentul în care legislația a trecut de camera inferioară a Bundestagului în decembrie.

Clauza ascunsă, care a trecut aproape neobservată până când presa le-a adus în atenție săptămâna trecută, prevede că bărbații între 17 și 45 de ani trebuie să solicite autorizație pentru a părăsi Germania pentru mai mult de trei luni.

Clauza ar putea afecta potențial milioane de cetățeni germani care pleacă în călătorii de tip gap year, studii în străinătate, noi locuri de muncă sau concedii sabatice.

Aceasta a declanșat o acoperire media agitată într-o țară unde schimbările politicii serviciului militar au dus deja la proteste în stradă ale elevilor supuși noilor cerințe. Aceștia se tem această lege este doar primul pas spre o viitoare obligativitate a serviciului militar.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că noua legislație a fost concepută pentru a stabili un cadru pentru recrutare obligatorie dacă va fi necesar, făcând necesară cunoașterea locului în care se află potențialii recruți în caz de urgență.

„Conform textului legii, bărbații de 17 ani și peste sunt obligați să solicite aprobarea prealabilă de la centrul de carieră Bundeswehr relevant pentru șederi în străinătate mai lungi de trei luni”, a spus purtătorul de cuvânt.

Legea precizează că această obligație se încheie la vârsta de 45 de ani.

Politica necesită autorizarea pentru perioade îndelungate în străinătate chiar și în afara perioadelor de criză, readucând o regulă veche de decenii. Totuși, ministerul a precizat că rămâne în mare parte fără consecințe pentru bărbații în cauză.

„Reglementarea se aplica deja în timpul Războiului Rece și nu avea relevanță practică; în special, nu este supusă sancțiunilor”, a spus purtătorul de cuvânt.

Ministerul nu a precizat câți oameni au solicitat permisiunea în acest an.

Clauza controversată va fi modificată

Purtătorul de cuvânt a indicat că aprobarea pentru perioadele petrecute în străinătate este o chestiune de rutină atâta timp cât serviciul militar obligatoriu nu este în vigoare și Germania nu se confruntă cu o urgență de securitate.

„Vom clarifica prin reglementări administrative că autorizația se consideră acordată atât timp cât serviciul militar este voluntar”, au adăugat ei, precizând: „Deoarece serviciul militar conform legii actuale se bazează exclusiv pe participarea voluntară, astfel de autorizații trebuie, în principiu, să fie acordate.”

Purtătorul de cuvânt a menționat, de asemeneam că vor exista excepții largi de la cerința de autorizare „parțial pentru a evita birocrația inutilă”.

Rămâne însă neclar ce procedură trebuie să urmeze bărbații pentru a obține permisiunea înainte ca noile reglementări să intre în vigoare sau cât timp va dura.

Noua lege e menită să atragă suficienți voluntari pentru a crește efectivele armatei la 460.000 de persoane până în 2035, compuse din 260.000 de soldați activi și 200.000 de rezerviști. Țara are în prezent 182.000 de soldați activi și puțin sub 50.000 de rezerviști.

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2011 sub cancelarul de atunci, Angela Merkel.

Cancelarul german, Friedrich Merz, vrea să creeze cea mai puternică armată convențională din Europa, în contextul amenințării crescute din partea Rusiei, după invazia la scară largă a Kremlinului în Ucraina, și a îndoielilor privind angajamentul SUA pentru securitatea europeană sub Donald Trump.

Anul trecut, Germania a exceptat majoritatea cheltuielilor de apărare de la „frâna datoriei” constituțională și a alocat peste 500 de miliarde de euro pentru apărare între 2025 și 2029.