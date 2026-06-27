Anchetatorii UE au descoperit 4.200 de tone de deșeuri textile trimise ilegal din Italia către Turcia

3 minute de citit Publicat la 13:49 27 Iun 2026 Modificat la 13:49 27 Iun 2026

Deseuri textile (foto cu carcater ilustrativ). Sursa foto: Hepta

Anchetatorii europeni antifraudă au contribuit la descoperirea unei scheme la scară largă care a exportat ilegal 4.200 de tone de deșeuri textile din Italia în Turcia, expunând ceea ce autoritățile descriu ca o operațiune profitabilă menită să eludeze legile de mediu și costurile de reciclare, notează Euronews.

Inspectorii au descoperit încă 2.100 de tone de deșeuri textile depozitate într-un depozit legat de o instalație de reciclare turcească, care nu respecta legile de mediu. Între timp, Franța îndeamnă țările UE să ia măsuri dure împotriva modei ultra-rapide.

Ancheta, condusă de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în cooperare cu Carabinierii italieni și autoritățile vamale turcești, s-a concentrat asupra deșeurilor textile care conțin niveluri ridicate de fibre acrilice.

Deoarece aceste materiale sintetice persistă în mediu până la 200 de ani și necesită procese de reciclare mai sofisticate, acestea sunt supuse unor reguli stricte și costisitoare de eliminare.

Ancheta a descoperit că transporturile ar fi fost etichetate greșit pentru a evita aceste cerințe.

„Schemele de acest gen, care oferă modalități de a evita ilegal costul reciclării anumitor tipuri de deșeuri textile sau respectarea normelor de mediu, reprezintă o oportunitate pentru rețelele organizate de a obține câștiguri ilegale”, a declarat directorul general al OLAF, Petr Klement.

Cum a fost descoperit transportul

Klement a descris cazul ca o dovadă a importanței crescânde a cooperării internaționale în combaterea infracțiunilor împotriva mediului și în protejarea atât a economiei, cât și a mediului.

Folosind analiza fluxurilor comerciale, datele vamale și evaluările capacității de reciclare, OLAF a identificat transporturi suspecte și a alertat autoritățile turce. Inspecțiile la sosire au relevat aproximativ 4.200 de tone de deșeuri textile care fuseseră expediate ilegal din Italia.

Îmbrăcămintea este tratată din ce în ce mai mult ca fiind de unică folosință, ceea ce pune o presiune tot mai mare asupra sistemelor europene de colectare, sortare și reciclare. O mare parte din îmbrăcămintea aruncată ajunge în cele din urmă la gropi de gunoi sau incineratoare, atât în ​​Europa, cât și în țările din Sudul Global care primesc exporturi de textile la mâna a doua.

Ancheta s-a aprofundat în timpul unei inspecții comune în Turcia, la care au participat oficiali OLAF, specialiști italieni în mediu și autorități turce.

Pe lângă transportul inițial de 4.200 de tone, inspectorii au descoperit aproape 2.100 de tone de deșeuri textile depozitate într-un depozit legat de o instalație de reciclare care se presupune că nu respecta legile de mediu turcești și un alt stoc care sosise separat.

Dar grămezile de deșeuri textile ilegale descoperite de anchetatori nu s-au oprit aici.

„Alte 768 de tone de deșeuri textile originare din Italia și legate de aceeași schemă frauduloasă au fost găsite depozitate în portul turcesc Mersin, de asemenea etichetate incorect și gata să fie depozitate ilegal”, se arată în declarația OLAF.

Operațiunea a produs acțiuni semnificative de aplicare a legii în Italia.

În această săptămână, carabinierii au efectuat o percheziție într-un complex comercial din Brescia legat de exporturile suspectate, potrivit OLAF. Autoritățile au confiscat instalațiile companiei, o flotă de camioane presupuse a fi folosite în operațiune și active financiare în valoare de aproximativ 12 milioane de euro.

Deșeurile textile în UE

Sectorul textil și de îmbrăcăminte din UE a generat o cifră de afaceri de 170 de miliarde de euro în 2023 și are aproximativ 1,3 milioane de angajați, însă reciclarea deșeurilor textile rămâne dificilă și costisitoare.

În 2019, Europa a generat aproximativ 12,6 milioane de tone de deșeuri textile, dar doar aproximativ o cincime au fost colectate separat pentru reutilizare sau reciclare.

Ca răspuns, Comisia Europeană a introdus în 2025 noi reguli de gestionare a deșeurilor textile, menite să prevină etichetarea falsă a deșeurilor drept bunuri reutilizabile și exportarea în străinătate.

Legislația consolidează supravegherea transporturilor de textile și sporește rolul OLAF în sprijinirea investigațiilor privind traficul de deșeuri.

„Consolidați supravegherea și controlul platformelor online, consolidați supravegherea pieței și eliminați lacunele în aplicarea legii în temeiul Legii privind economia circulară și al Regulamentului privind supravegherea pieței”, au îndemnat cinci guverne, reflectând îngrijorările legate de afluxul de modă ultra-rapidă care sosește în Europa de pe platforme chinezești precum Shein și Temu.

Alte solicitări adresate Comisiei includ „cerințe suplimentare de performanță” în temeiul normelor UE privind deșeurile textile, sprijinirea tranziției către un sistem de reciclare cu circuit închis și consolidarea schemelor de responsabilitate extinsă a producătorilor.

Cele cinci țări susțin că aceste practici duc la consumul excesiv și generează volume enorme de deșeuri textile.

Într-un efort recent de a pune presiune pe Comisia să ia măsuri suplimentare, o coaliție de cinci state membre ale UE, condusă de Franța, a lansat o campanie coordonată împotriva modei ultra-rapide.

„Suntem relativ avansați în acest domeniu și suntem încântați să putem împărtăși experiența noastră și modul în care Europa poate avansa împreună și pe această temă”, a declarat ministrul francez al tranziției ecologice, Monique Barbut.