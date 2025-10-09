Ambasadorul Andrei Muraru dezvăluie detalii de culise din discuția Țoiu-Rubio: Subiectul anulării alegerilor e considerat închis de SUA

Andrei Muraru este ambasadorul României în Statele Unite ale Americii din martie 2021. Foto: Agerpres

Subiectul alegerilor din România este unul închis pentru administraţia americană, spune ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, într-un interviu exclusiv acordat realizatoarei Antena 3 CNN, Sabina Iosub. De altfel, acest subiect nu a fost abordat în prima întâlnire dintre ministrul de Externe, Oana Țoiu, şi secretarul de Stat american, Marco Rubio. S-a discutat, în schimb, despre întărirea parteneriatului strategic, securitate, energie, reconstrucția Ucrainei, dar și despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Care este, să zicem, prima concluzie a acestei întâlniri?

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Din punctul meu de vedere a fost o întâlnire foarte bună și importantă, așa cum spuneți, și ea se înscrie într-un curs firesc de raportare al actualei Administrații americane la partenerii săi apropiați și România este un partener apropiat și foarte serios al Statelor Unite.

Cred că cel mai important Important punct al acestei vizite și al acestei întâlniri a fost evaluarea acestei agende de priorități între cele două state, agende bilaterale, ce putem să construim în următorii patru ani alături de această Administrație, care sunt obiectivele noastre strategice, obiectivele de securitate, obiectivele economice, astfel încât ele să rezoneze pe deoparte cu prioritățile actualei Administrații americane și evident să vină cu beneficii pentru ambele părți. Cred că a fost o discuție foarte bună, foarte consistentă, foarte deschisă, pozitivă, relaxată.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: E prima întâlnire bilaterală cu noua Administrație și cumva acasă în România toată lumea se întreba cum a fost, care a fost tensiunea, să spunem, între cele două delegații, dacă s-a întrebat ceva în legătură cu alegerile din România și cu situația de la noi din țară.



Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Așa cum am mai spus, acest subiect este considerat unul închis de către actuala Administrație, așadar acest subiect nu a fost pe agenda discuțiilor, nu a constituit obiectul niciunei remarci, niciunui reproș, niciun apropo din partea secretarului de Stat. Deci acest subiect, așa cum am spus, e considerat unul închis.



Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Cum ne privesc în acest moment Statele Unite? Pe noi România? Un partener? O zonă pe care se poate construi suplimentar față de ceea ce am construit deja până acum în cadrul parteneriatului?



Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Sigur, secretarul Rubio a deschis întâlnirea cu mulțumiri și cu elogii pentru ce a făcut, ce face și ce va face România alături de actuala Administrație. Deci, raportarea actualei Administrații la România este într-un sens foarte pozitiv. Președintele Trump și echipa președintelui și secretarul Rubio cunosc România și ceea ce am făcut în ultimii ani și ceea ce am fost în ultimul 20 de ani în NATO, angajamentelele pe care le-am respectat, inițiativele la care am contribuit, au încărcat această relație de foarte mult respect.

România se bucură de foarte mult resspect. Sigur că această agendă de priorități este una care adaugă și alte lucruri agendei de până acum, agende bilaterale și cred că le putem grupa în câteva capitole.

Pe de-o parte, Securitatea Națională și Industria de Apărare, apoi consolidarea posturii noastre energetice și s-a vorbit foarte mult despre energie în această întâlnire și despre ceea ce face România în domeniul nuclear, civil, cum putem să exploatăm resursele energetice împreună. S-a discutat despre noile tehnologii, despre capacitățile cibernetice care ar putea să fie întărite.

S-a discutat despre reconstrucția Ucrainei și cum putem contribui și care sunt avantajele pe care România le poate avea din acest proces. S-a discutat mult despre Marea Neagră, s-a discutat mult despre cum putem să creștem volumul schimburilor comerciale și cum putem aducem prioritățile, să le punem pe masă, priorități care să rezoneze cu prioritățile noii Administrații.



Adică America First nu înseamnă America singură și a fost foarte clar că această alianță între România și Statele Unite, acest parteneriat strategic este foarte valoros, este foarte apreciat aici la Washington și dorința este de a lucra și de a extinde acest parteneriat și mai departe.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: O să avem șanse să vedem noi investitori în România, apropo și de discuțiile legate de zona de energie nucleară și felul în care s-a tot construit în ultima perioadă.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Acesta a fost unul dintre subiecte, cum putem să creștem volumul schimburilor comerciale, pentru că el este redus în comparație cu alte state din regiune, ce putem să facem să creștem aceste schimburi și m-ai ales care sunt domeniile care s-ar preta în această direcție. Cred că s-au enumerat în această întâlnire câteva domenii cheie și sunt foarte convins că secretarul, care a venit însoțit de întreaga echipă, va face imediat un follow-up după această discuție și vom vedea inițiative în perioada următoare.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: Am văzut că echipa cu care a venit este de specialiști care să pună în aplicare tot ceea ce s-a discutat acum.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Da. A venit cu echipa completă, cu undersecretary, venit cu șeful de Cabinet, a venit cu un oficial care se ocupă de Europa și răspunde de Europa din Departamentul de Stat, cu un oficial care se ocupă de controlul armamentelor. Deci o întreagă echipă care, sigur, are acest obiectiv de a prelua aceste schimburi de idei și de a construi pe mai departe această agendă.

Sabina Iosub, realizatoare Antena 3 CNN: E important să înțelegem dacă se pregătește până la urmă și dacă, sigur, a fost obiectul discuțiilor sau poate fi din punct de vedere diplomatic obiectul discuțiilor, dacă se pregătește și întâlnirea între cei doi președinți.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Da, a existat acest punct pe ordinea de zi pe agendă, s-au discutat câteva opțiuni în mare de calendar. Eu sunt convins că această vizită va exista, pentru că este natura relației dintre România... și America ca președintele să aibă cel puțin o vizită la Casa Albă într-un mandat.

Toți foștii președinții a României au beneficiat de acest lucru, care nu e comun pentru multe alte țări, dar e important ca cei doi președinți să construiască între ei o relație de lucru și de încredere și care să dea și mai multă substanță acestei agende, care va ridica în mod evident la cel mai înalt nivel diferite priorități din această relație bilaterală.

Deci când va fi această vizită, în mod evident că așteptăm să lucrăm alături de Casa Albă. Noi am avut deja întâlniri la Casa Albă în discuții preliminare despre această vizită și sigur că depinde foarte mult și de Casa albă. Anul viitor sunt alegeri la jumătate de termen în America. America împlinește 250 de ani de independență, este campionatul mondial de fotbal, G20 va avea loc la Miami, va fi summit-ul NATO de la Ankara, deci există deja foarte multe puncte în această agendă și trebuie văzut cum putem să inserăm această vizită și sunt convins că încet, încet ne vom apropia și de acel moment.

Interviul cu ambasadorul României în Statele Unite poate fi urmărit aici: