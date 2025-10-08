Mihai Gâdea: Întâlnirea Țoiu-Rubio dovedește că ceea ce ne spun canalele de propagandă rusească din România sunt doar bazaconii

Mihai Gâdea, directorul general al Antena 3 CNN Sursa foto: Antena 3 CNN

Mihai Gâdea, realizatorul Sinteza Zilei și CEO-ul Antena 3 CNN, a vorbit miercuri seara despre importanța întâlnirii dintre ministrul român de Externe, Oana Țoiu, și secretarul de stat american, Marco Rubio. Potrivit acestuia, vizita ministrei la Washington dovedește faptul că informațiile privind relația România-SUA vehiculate de canalele de propagandă rusească de la noi din țară nu sunt decât niște „bazaconii”.

Mihai Gâdea: Ministrul român de Externe se întâlnește cu secretarul de stat american Marco Rubio după ce ni s-a tot spus în ultima vreme, pe toate canalele de propagandă rusească din România, că Statele Unite nu sunt de acord cu ce se întâmplă la București și nu sprijină actuala administrație.

La ceea ce ne uităm în seara asta este realitatea, că Marco Rubio se întâlnește și cooperează impecabil cu actuala administrație, cu actualul guvern.

Tot ceea ce s-a spus în România, că acel domn care are multe dosare în momentul de față și care trebuie să răspundă, că el ar avea susținere, toate acestea sunt niște bazaconii, niște tâmpenii, niște încercări de a prosti populația din România.

România trebuie să lucreze extrem de insistent pe mai multe paliere, e foarte important să atragem atenția parteneriatului american în mai multe feluri, să găsim lucruri pe care să le facem împreună, ca americanii să înțeleagă că suntem un partener serios, că au nevoie de noi, să fie win-win, să câștige și ei și să câștigăm și noi, pentru că la noi fără americani în regiune lucrurile nu arată bine. Avem o Europa care se clatină, avem nevoie de prezența americană și ca relațiile noastre cu SUA să fie la un nivel ridicat, să fie impecabile, iar cooperarea să crească.