Angajații lui Starmer au primit telefoane de unică folosință și mailuri temporare, în timpul vizitei în China, ca să nu fie spionați

Premierul britanic Keir Starmer a ajuns în vizită oficială în Beijing, China, 28 ianuarie 2026. Sursa foto: Hepta

Atunci când prim-miniștrii călătoresc în China, măsurile sporite de securitate sunt de la sine înțelese - la fel ca și jocul tăcut de-a șoarecele și pisica care are loc în culise, pe măsură ce fiecare țară testează tehnicile și capacitățile celeilalte. Echipa lui Keir Starmer a primit telefoane de unică folosință și cartele SIM noi și folosește adrese de e-mail temporare, pentru a preveni instalarea de spyware pe dispozitive sau spargerea serverelor guvernului britanic, potrivit The Guardian.

Folosirea unor astfel de tactici poate părea dramatică, dar ele sunt ceva obișnuit într-o epocă a spionajului digital și a securității informațiilor. Telefoanele de unică folosință, de exemplu, sunt folosite în mod curent de Downing Street pe anumite deplasări externe – la summitul G20 din Brazilia în 2024 și în Africa de Sud în 2025, de pildă – deși nu și în vizite în țări aliate sau partenere din rețeaua de informații Five Eyes.

Pentru vizitele în China, aceste precauții sunt standard de cel puțin un deceniu, având în vedere așteptarea că Beijingul va asculta și va monitoriza.

Theresa May a fost avertizată, înaintea vizitei sale la Beijing din 2018, să se îmbrace sub pilotă

Când era prim-ministru, Theresa May a fost avertizată înaintea vizitei sale la Beijing din 2018 să se îmbrace sub pilotă, pentru a se asigura că eventualele camere de spionaj nu o vor filma fără haine. Acest sfat a fost transmis, în general, de oficiali tuturor celor care au participat la deplasarea de acum opt ani.

Îngrijorările legate de supravegherea de tip „peeping tom” (n.r. o persoană care spionează sau privește pe ascuns alți oameni, mai ales în situații intime) sunt deosebit de relevante pentru membrii delegației oficiale sau pentru delegațiile de afaceri și presă cazate la hoteluri.

„Exista o rutină bine cunoscută în locuri precum Shenzhen, unde străinii din Occident erau repartizați în aceleași camere, astfel încât echipamentele să nu trebuiască mutate”, a declarat un fost înalt oficial al serviciilor britanice de informații. Cei care aveau timp liber încercau, de distracție, să găsească dispozitivele de ascultare ascunse.

„Capcana cu miere” pentru oficialii străini care vizitează China

Când Gordon Brown a vizitat China în 2008, un consilier a fost victima unei „capcane cu miere”.

Consilierul, un bărbat, a cunoscut o femeie chineză într-un club animat dintr-un hotel din Shanghai și a plecat cu ea. A doua zi, a raportat că telefonul său BlackBerry dispăruse. A fost mustrat, deși Downing Street a spus că nu a existat nicio breșă de securitate.

O parte din îndrumările standard de securitate oferite miniștrilor și consilierilor lor reflectă acest incident. „Restul sfaturilor”, a spus un oficial superior de securitate, „consta în a-i avertiza pe bărbații de vârstă mijlocie că, dacă o tânără chinezoaică atrăgătoare părea interesată de ei, probabil că nu era din motive nevinovate”.

Michael Gove, scriind anul trecut în Mail, și-a amintit că a primit avertismente similare înainte de a fi trimis într-o vizită ministerială în 2010: „Mi s-a mai spus că, dacă cineva de sex opus care mă aborda era peste nivelul meu, avea un singur lucru în minte – și nu era compararea notițelor despre filosofia confucianistă”.

Bodyguarzi oferiți de China pentru „protecție personală”

David Cameron a vizitat Beijingul ca prim-ministru în decembrie 2013. Un fost consilier și-a amintit că China a insistat să furnizeze un ofițer de protecție personală, „de peste doi metri înălțime”, care să-l urmeze pe prim-ministrul britanic și echipa sa cât mai îndeaproape posibil.

Această practică, din nou, este relativ standard, dar oferea o posibilitate evidentă de colectare de informații la nivel scăzut. „La finalul călătoriei, după ce a pretins că nu poate vorbi sau înțelege, la avion ne-a spus la revedere și drum bun într-o engleză perfectă”, și-au amintit ei, probabil ca un memento că erau supravegheați.

Îndrumarea generală, potrivit unui oficial britanic care a vizitat Beijingul, „este că totul este ascultat”, iar singurul loc pentru conversații sensibile sau secrete și pentru debriefinguri este compartimentul securizat din ambasada britanică.

Considerații similare se aplică și atunci când se întâlnesc lideri sau oficiali chinezi – la summituri internaționale – sau când se vizitează sedii diplomatice chineze din Londra sau din alte părți.

Când James Cleverly era ministru de externe, un fost consilier și-a amintit că, în timpul Adunării Generale a ONU de la New York, el și echipa sa au refuzat să-și ducă telefoanele mobile în consulatul chinez. Toate telefoanele au fost depozitate într-o geantă căptușită cu plumb, aflată în grija unor oficiali care nu au intrat în clădirea diplomatică.

De multe ori, oficialii străini sunt deconectați de restul lumii când se află în China

Una dintre consecințele acestei prudențe extreme este că miniștrii sunt practic deconectați în China, ceea ce înseamnă că familiile lor nu pot lua ușor legătura cu ei, fiind nevoite să comunice printr-un secretar personal sau un alt consilier apropiat.

Acest lucru poate provoca și alte probleme politice, așa cum s-a întâmplat cu Vince Cable în 2014. Liberal-democratul, care era atunci ministru al afacerilor, se afla într-o vizită în China și nu avea telefonul mobil la el.

Întors în Regatul Unit, un vechi aliat, Matthew Oakeshott, a lansat o tentativă de lovitură de partid împotriva liderului de atunci, Nick Clegg – însă complotul a avut dificultăți în a prinde avânt și s-a prăbușit rapid, Cable neputând fi contactat.

„Nu am făcut parte din acest complot. Totul a izbucnit în mijlocul nopții, în China, și nu este surprinzător că nu ne grăbeam să ajungem la telefon”, a spus Cable.