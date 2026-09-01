Angela Merkel comentează criza politică de la București: "E nevoie de oameni dispuși la compromisuri. Aveți câțiva"

Angela Merkel s-a declarat convinsă că în România sunt oameni dispuși la compromisuri pentru învestirea unui nou guvern. Foto: Hepta

Fostul cancelar german Angela Merkel, a comentat marți, la București, situația politică din România, exprimându-și încrederea că va fi găsit un compromis care să ducă la formarea unui guvern.

Merkel și-a lansat în cursul zilei, la Ateneul Român, volumul "Libertate. Amintiri 1954 - 2021", precizează Agerpres.

"Bineînțeles că nu pot spune nimic pe marginea acestui subiect, doar că vă doresc să aveți din nou un premier învestit. Pot spune, doar, că se întâmplă ceva la modul general în societățile noastre, inclusiv prin mediile sociale și digitale. Anume, valoarea compromisului este pusă sub presiune din ce în ce mai mult.

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Nu există nicio regiune, niciun partid sau vreun guvern care să aibă majoritate absolută. Iar în interiorul partidului apar tot felul de idei diferite și aripi, dacă nu ești dispus să faci un compromis", a spus Merkel într-un dialog public cu diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe.

Ea a amintit că i se impută câteodată, în țara sa, că a făcut multe lucrurile mult prea încet.

"Din punct de vedere obiectiv, e cu siguranță corect. Pe de altă parte însă, (...) ce înseamnă democrația? Înseamnă că eu, pentru decizia mea, trebuie să găsesc o majoritate. Trebuie să reformăm sistemul de sănătate, fiscal, pensiile. În același timp, am alegători pe care vreau să-i satisfac, cărora vreau să le plac.

Așa că există întotdeauna presiunea de a spune că nu putem face această reformă, că e prea rapidă, și mai ai și partidele populiste care, oricum, critică orice ai face și care nu trebuie să argumenteze.

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Nu vorbesc acum despre România sau despre Germania. Avem discuții privitoare la pensii în Germania, ca nivelul pensiilor să fie 48% din ultimul salariu, iar AfD, partidul populist, cere 70%. Dar niciodată nu sunt întrebați de unde să vină banii. Oamenii spun 'Păi, se cheltuie pe atâtea alte lucruri, de ce să nu meargă?'.

Și acum, mijlocul societății, centrul societății, trebuie să fie suficient de puternic pentru a parcurge această cale dificilă de a găsi un compromis", a arătat fostul cancelar german, potrivit traducerii oficiale.

"Pot doar să-mi doresc ca în România să existe atât de mulți oameni care să respecte celelalte partide atât de mult, încât să se înțeleagă, pentru că nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an.

Alegerile sunt rezultatele gândurilor cetățenilor. Nu vin așa, din cer senin. Și România a realizat mult în ultimele decenii. Poate nu totul la viteza dorită, însă sunt probleme care trebuie abordate și avem nevoie de oameni care sunt dispuși să facă compromisuri (...) Cred că aveți câțiva. Vă doresc toate cele bune", a conchis fostul cancelar.