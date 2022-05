Anunț devastator la Moscova: "Al Treilea Război Mondial a început!" | Propaganda Kremlinului spune acum că Rusia vizează NATO în ansamblul său

Realizatoarea TV Olga Skabeyeva a spus la postul Rusia 1 că, în urma campaniei militare din Ucraina, puterea de la Kremlin a ajuns în situația de a "demilitariza" întreaga Alianță Nord-Atlantică, NATO.

Această accentuare a amenințărilor la televiziunea rusă vine după ce mai mulți invitați - între care un analist militar și un parlamentar - au atras atenția asupra problemelor cu care trupele ruse se confruntă în Ucraina.

Russian state TV's Olga Skabeyeva says it might be time to admit that the "special operation in Ukraine is over"



Russia has now been "forced to demilitarise the whole of Nato", she claims



(with subtitles) pic.twitter.com/HdNjur9Wg9