Apel fără precedent al lui Bill Gates: Cere joburi "rezervate pentru oameni" în fața tăvălugului AI. "Precum rezervațiile naturale"

3 minute de citit Publicat la 17:04 26 Aug 2026 Modificat la 17:04 26 Aug 2026

Miliardarul american Bill Gates, fondatorul Microsoft. Sursa foto: Getty Images

Bill Gates, fondator al companiei Microsoft și una dintre cele cunoscute figuri din sectorul tehnologic la nivel mondial, a solicitat public locuri de muncă „rezervate oamenilor” în anumite sectoare pentru a preveni înlocuirea lor de către Inteligența Artificială, notează The Guardian.

Retras de ani buni de la Microsoft, implicat în activități filantropice și vizând promovarea proiectelor ecologice, multi-miliardarul în vârstă de 70 de ani și-a exprimat temerea că guvernele lumii nu sunt pregătite pentru impactul pe care îl va avea tehnologia.

Într-un eseu de 6.000 de cuvinte, intitulat „Era turbulentă AI a sosit. Alegerile pe care le facem sunt cruciale”, Gates a comparat necesitatea de a salva joburi din fața ofensivei AI cu rezervațiile create de oameni pentru a conserva natura.

„Multe locuri de muncă vor dispărea pentru totdeauna. Cred că, pe măsură ce AI și roboții se îmbunătățesc, vom rezerva anumite lucruri pe care doar oamenii să le facă.

Am început să numesc asta 'domeniu rezervat oamenilor'.

Îmi place sintagma 'rezervat oamenilor', pentru că mă face să mă gândesc la rezervațiile naturale: locuri unde am putea construi clădiri și drumuri, dar alegem să nu o facem, pentru că pierderea ar fi prea mare”, a opinat el în acest prim articol de mare întindere pe care l-a scris în ultimii trei ani despre Inteligența Artificială.

Bill Gates: Dacă suferiți de o boală incurabilă, vestea nu ar trebui să vină de la un robot

Gates a continuat cu exemple din viața personală.

El i-a invocat pe profesioniștii din domeniul sănătății care l-au îngrijit pe tatăl său, decedat de Alzheimer în urmă cu șase ani.

„Parte din îngrijirea pe care i-au acordat-o tatălui meu a fost de neînlocuit în plan uman. Niciun robot nu ar fi putut sau nu ar fi trebuit să o facă.

Imaginați-vă un robot care vă dă vestea îngrozitoare că suferiți de o boală incurabilă.

Nu există niciun motiv tehnic pentru care nu ar putea să o facă. Totuși, nu (un robot) ar trebui să o facă”, a arătat el.

Multi-miliardarul avertizează în eseul său că guvernele lumii nu sunt pregătite pentru amploarea impactului AI.

Bill Gates: E nevoie de un cadru internațional pentru gestionarea AI. Va fi mai complicat decât după 11 septembrie 2001

„Cea mai mare prioritate este o sarcină monumentală: crearea unui cadru intern și internațional pentru gestionarea AI.

După atacurile din 11 septembrie, guvernul SUA a trecut prin cea mai mare reorganizare de la cel de-al Doilea Război Mondial, în scopul îmbunătățirii unei singure funcții: securitatea națională.

AI va necesita mult mai mult. Va afecta securitatea națională, precum și ocuparea forței de muncă, educația, impozitarea, energia, alegerile, aerul și apa, sănătatea publică, sistemul financiar, aplicarea legii, transporturile, terenurile publice și sistemele IT.

Este corect să ne întrebăm dacă instituțiile lumii sunt la înălțimea sarcinii de a proiecta și implementa această nouă arhitectură”, a continuat el.

Bill Gates: Va fi nevoie ca SUA și China să colaboreze

Gates a mai spus că, în cadrul unui efort global, „va fi necesară o oarecare cooperare între SUA și China”.

Potrivit The Guardian, echipa sa lucrează la stabilirea unei întâlniri cu președintele Chinei, Xi Jinping, în noiembrie, pentru a discuta eforturile globale de atenuare a riscurilor tot mai mari reprezentate de Inteligența Artificială.

Miliardarul s-a întâlnit ultima dată cu Xi în urmă cu trei ani, când a devenit primul antreprenor străin pe care președintele chinez l-a primit după pandemia globală de Covid.

Bill Gates: AI a determinat o scădere mai severă a gândirii critice printre tineri

În eseul său, Gates și-a exprimat, de asemenea, îngrijorare cu privire la impactul AI asupra educației.

„În mod ironic, același instrument care va permite oamenilor să învețe mai mult ca niciodată ar putea duce, de asemenea, la situația în care mulți oameni învață mai puțin.

Un sondaj preliminar a arătat că utilizarea mai intensă a Inteligenței Artificial ea fost asociată cu o gândire critică mai scăzută.

Efectul a fost mai puternic printre tineri”, a punctat el.