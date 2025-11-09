Aproape un milion de oameni au fost evacuați, după ce „super-taifunul” Fung-wong a lovit Filipinele

3 minute de citit Publicat la 16:54 09 Noi 2025 Modificat la 16:54 09 Noi 2025

Quezon City, Filipine, 8 noiembrie 2025. Autoritățile monitorizează taifunul Fung-wong, care urmează să se transforme în super-taifun, la câteva zile după dezastrul provocat de Kalmaegi. sursa foto: Hepta

Peste 900.000 de persoane au fost evacuate în Filipine, după ce taifunul Fung-wong a atins țărmul duminică. Furtuna a fost ridicată la rangul de „super-taifun”, având viteze susținute ale vântului de aproximativ 185 km/h și rafale de până la 230 km/h, relatează BBC.

Serviciul meteorologic filipinez a avertizat asupra unui „risc major de valuri extrem de periculoase, care pot depăși 3 metri înălțime”, pe măsură ce taifunul înaintează spre nord-vest, în direcția insulei Luzon – cea mai populată din arhipelag.

Fung-wong – cunoscut local sub numele de Uwan – lovește la doar câteva zile după un alt taifun devastator, Kalmaegi, care a făcut aproape 200 de victime și a distrus sate întregi.

Regiunea Bicol, prima lovită

Zona Bicol, din estul țării, a fost prima care a simțit direct forța taifunului, în dimineața de duminică. Furtuna a trecut apoi peste Insulele Polillo, îndreptându-se spre nord.

Numeroase școli au anulat cursurile de luni sau le-au mutat online, iar aproape 300 de zboruri interne și internaționale au fost suspendate.

Deși specialiștii estimează că Fung-wong se va slăbi ușor după impactul cu țărmul – undeva între districtele Baler și Casiguran –, el va rămâne un taifun puternic în timp ce traversează Luzon.

Meteorologii avertizează că în unele zone vor cădea peste 200 mm de ploaie pe metru pătrat, iar în regiunea Metro Manila între 100 și 200 mm pe metru pătrat, aceste cantități fiind suficiente pentru a provoca inundații severe și alunecări de teren.

O țară sub ape

Încă de sâmbătă seara, estul Filipinelor era măturat de ploi torențiale și rafale violente de vânt.

Cele mai mari temeri sunt pentru insulele din est, precum Catanduanes, unde duminică dimineață au fost raportate condiții extreme.

Autoritățile i-au îndemnat pe locuitorii din zonele de coastă sau de câmpie să se mute către terenuri mai înalte, înainte de sosirea taifunului.

În regiunea Aurora, în estul insulei Luzon, un tânăr de 21 de ani, Hagunoy, care lucrează la un hotel din stațiunea Sabang, a povestit pentru BBC News cum poliția a venit în repetate rânduri să se asigure că toți turiștii au fost evacuați.

„Toate hotelurile sunt goale. Marea a crescut brusc, dar mai rămân puțin ca să păzesc clădirea, apoi plec acasă cu motocicleta”, a spus el.

Angajații au legat ferestrele cu frânghii și au baricadat porțile, încercând să prevină distrugerile provocate de vântul puternic.

Într-un centru sportiv din centrul regiunii Aurora, peste 200 de oameni, printre care și mulți copii, s-au adăpostit. Cei mici sunt prea tineri ca să-și amintească de taifunul Haiyan, care a ucis peste 6.000 de persoane în 2013.

Sub stare de calamitate

Fung-wong a forțat autoritățile să suspende operațiunile de salvare rămase în urma taifunului Kalmaegi, considerat unul dintre cele mai violente din acest an.

Ploile torențiale de atunci au provocat alunecări masive de teren, iar unele cartiere sărace au fost măturate complet de viituri.

Până acum, cel puțin 204 persoane au murit în Filipine din cauza furtunii anterioare, iar peste 100 sunt în continuare dispărute.

Kalmaegi a lovit și Vietnamul, unde cinci oameni și-au pierdut viața, iar vântul a smuls acoperișuri și a doborât copaci.

Guvernul filipinez a declarat stare de calamitate pe întreg teritoriul, pentru a facilita accesul instituțiilor la fondurile de urgență și pentru a accelera distribuția de ajutoare și provizii esențiale.

„Vreau doar ca familia mea să fie în siguranță”

Pentru mulți filipinezi, distrugerile lăsate de Kalmaegi sunt încă vii, iar apropierea unui nou taifun a stârnit panică.

„Am decis să evacuăm, pentru că ultimul taifun a adus inundații în zona noastră. Acum vreau doar ca familia mea să fie în siguranță”, a spus Norlito Dugan, care s-a adăpostit împreună cu rudele într-o biserică din orașul Sorsogon, în Luzon.

O altă localnică, Maxine Dugan, a declarat: „Sunt aici pentru că valurile de lângă casa mea sunt deja uriașe”.

Țara taifunurilor

Filipinele se află în apropierea unei zone din Pacific unde se formează anual în jur de 20 de cicloane tropicale, dintre care jumătate afectează direct țara.

Deși schimbările climatice nu cresc numărul taifunurilor, ele pot amplifica intensitatea acestora.

Oceanele și atmosfera tot mai calde alimentează furtuni mai violente, cu vânturi mai puternice, ploi mai abundente și un risc crescut de inundații de coastă.