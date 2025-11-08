„Vânturile sunt puternice, valurile foarte mari”. După Kalmaegi, vine Fung-wong, un super-taifun cu rafale de 185 km/h

2 minute de citit Publicat la 20:04 08 Noi 2025 Modificat la 20:04 08 Noi 2025

Taifunul Kalmaegi a lăsat în urmă un adevărat dezastru în centrul Filipinelor. FOTO Profimedia Images

Filipine se pregătesc pentru sosirea unui nou taifun potențial devastator, la mai puțin de o săptămână după ce o altă furtună a ucis cel puțin 200 de persoane și a lăsat în urmă un peisaj distru, scrie BBC.

Taifunul Fung-wong, cunoscut local sub numele de Uwan, este prognozat să se transforme într-un super-taifun, cu viteze susținute ale vântului de cel puțin 185 km/h, înainte de a atinge uscatul pe insula Luzon, duminică seara (ora locală), potrivit Serviciului Meteorologic Filipinez (Pagasa).

Meteorologii avertizează că furtuna va aduce ploi torențiale și valuri periculoase, capabile să inunde regiunile de coastă.

Școli închise și zboruri anulate

Mai multe școli au anulat cursurile de luni sau le-au mutat online, iar compania Philippine Airlines a anunțat anularea unor zboruri interne.

Fung-wong este așteptat să se slăbească rapid după ce va atinge uscatul, însă va rămâne taifun pe măsură ce traversează insula Luzon.

Regiunile estice ale țării au început deja să resimtă ploi abundente și rafale de vânt puternice, a declarat sâmbătă seara un oficial Pagasa.

Deși mare parte din Filipine va fi afectată, autoritățile sunt deosebit de îngrijorate în privința zonelor care pot fi lovite direct – în special insula Catanduanes, aflată în largul coastelor sudice ale Luzonului.

Evacuări înainte de furtună

Locuitorii din Catanduanes și din alte zone de coastă au fost sfătuiți să se mute pe terenuri mai înalte înainte de sosirea taifunului.

Un purtător de cuvânt al apărării civile a declarat că evacuările trebuie finalizate până duminică dimineață cel târziu și nu trebuie efectuate în timpul ploilor torențiale și al vânturilor puternice.

Fung-wong a forțat, de asemenea, suspendarea operațiunilor de salvare aflate în desfășurare după trecerea taifunului Kalmaegi, una dintre cele mai violente furtuni din acest an.

Ploile masive au provocat alunecări de teren și inundații fulger care au devastat zonele rezidențiale. În unele cartiere sărace, casele au fost complet distruse de torenți.

Până acum, cel puțin 204 persoane și-au pierdut viața în Filipine în urma taifunului Kalmaegi, iar peste 100 sunt în continuare dispărute.

În Vietnam, cinci persoane au murit, după ce vânturile puternice au smuls copaci, au distrus acoperișuri și au spart ferestre uriașe.

Țară în stare de calamitate

Guvernul filipinez a declarat stare de calamitate la nivel național, atât din cauza distrugerilor provocate de Kalmaegi, cât și pentru a pregăti terenul pentru noul taifun.

Măsura permite autorităților să acceseze mai ușor fonduri de urgență și să accelereze livrarea de ajutoare și bunuri esențiale către populația afectată.

Pentru mulți filipinezi, trauma provocată de Kalmaegi face ca apropierea noii furtuni să fie cu atât mai înspăimântătoare.

„Am decis să evacuăm pentru că taifunul trecut a provocat inundații în zona noastră. Acum vreau doar să-mi țin familia în siguranță”, a declarat pentru AFP Norlito Dugan, care s-a adăpostit într-o biserică din orașul Sorsogon, pe insula Luzon.

O altă locatară, Maxine Dugan, a spus: „Sunt aici pentru că valurile din apropierea casei mele sunt uriașe. Locuiesc lângă țărm, vânturile sunt foarte puternice, iar valurile - enorme”.

O țară vulnerabilă la taifunuri

Filipinele sunt una dintre cele mai expuse țări din lume la cicloane tropicale, din cauza poziției geografice în Oceanul Pacific, unde se formează astfel de sisteme meteorologice.

În fiecare an, aproximativ 20 de cicloane tropicale se formează în regiune, jumătate dintre ele afectând direct arhipelagul filipinez.

Schimbările climatice nu cresc neapărat numărul taifunurilor, însă apele și atmosfera mai calde – alimentate de încălzirea globală – fac ca furtunile care se formează să fie mai intense, cu vânturi mai puternice, ploi mai abundente și un risc sporit de inundații costiere.