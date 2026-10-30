Armata SUA a instalat sisteme de apărare aeriană la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago, în Florida

Sistemele de rachete sunt amplasate pe mai multe barje, situate aproape de Mar-a-Lago. FOTO: Hepta

Forțele armate ale Statelor Unite au desfășurat sisteme terestre de apărare aeriană la clubul Mar-a-Lago din Palm Beach (Florida), unde se află reședința președintelui Donald Trump, și în vecinătatea acestuia, potrivit Agerpres, care citează EFE.



Sistemele de rachete sunt amplasate pe mai multe barje, situate aproape de Mar-a-Lago, precum și la aeroportul internațional Palm Beach, care în iulie a fost redenumit Aeroportul Internațional Președintele Donald J. Trump, a informat canalul WPTV.



Această desfășurare de sisteme de apărare a fost realizată de Comandamentul Apărării Aero-spațiale al Americii de Nord (Norad) și Comandamentul Nord al Statelor Unite (Northcom) 'la cererea Serviciului Secret al Statelor Unite', a explicat purtătorul de cuvânt al ambelor instituții pentru sursa citată.



Totuși, purtătorul de cuvânt nu a clarificat dacă măsura răspunde unei amenințări specifice la adresa președintelui, care se deplasează la reședința sa din Florida în anumite weekenduri.

Protecție militară la Mar-a-Lago

Mar-a-Lago rămâne sub un dispozitiv strict de securitate după tentativa de asasinare eșuată împotriva președintelui Trump din septembrie 2024 de la clubul său de golf din Palm Beach, după care autoritățile federale au întărit măsurile de protecție ale președintelui.



Potrivit WPTV, din ianuarie 2025, când a preluat mandatul de președinte Donald Trump, piloții de luptă au interceptat peste 60 de aeronave care încălcau restricțiile temporare de zbor în zona Palm Beach.



Donald Trump se află în prezent în Carolina de Sud pentru a participa la un miting electoral, cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile de la jumătatea mandatului în care Partidul Republican ar putea pierde majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat, ceea ce ar limita puterea președintelui.



Trump are programat vineri un eveniment electoral vineri în Daytona Beach, Florida, la aproximativ 300 de kilometri de Palm Beach.