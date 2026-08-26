Ascunzătoare de arme lângă Berlin: Suspectul reţinut în România ar fi un ucrainean care lucrează pentru Rusia (presă)

Ascunzătoare de arme lângă Berlin: Suspectul reţinut în România ar fi un ucrainean care lucrează pentru Rusia. FOTO: Profimedia Images

Suspectul arestat în România, despre care autorităţile germane spun că are legături cu o ascunzătoare de arme găsită la periferia Berlinului, este un cetăţean ucrainean care ar fi aparţinut unui grup clandestin care, la cererea serviciilor secrete ruseşti, pregătea atacuri şi sabotaje în ţări membre ale NATO, a relatat marţi săptămânalul Der Spiegel, citat de EFE.



Potrivit publicaţiei germane, care citează surse de securitate germane şi internaţionale, Vadim S., în vârstă de 24 de ani, ar fi atras atenţia autorităţilor poloneze în timp ce acestea investigau indicii privind planuri de trimitere a unor colete care conţineau dispozitive explozive în Ucraina.



Supravegherea smartphone-ului suspectului a dezvăluit că, la 1 octombrie anul trecut, acesta a călătorit cu autobuzul din Polonia, unde locuia, în capitala Germaniei. Apoi s-a deplasat pe o şosea de centură din estul Berlinului, de unde a ridicat două colete mici care conţineau pistoale, pe care le-a ascuns ulterior într-o ascunzătoare subterană dintr-o pădure de la periferia capitalei germane, scrie Agerpres.



Câteva ore mai târziu, suspectul s-ar fi întors în Polonia cu autobuzul



Datorită coordonatelor interceptate de omologii lor polonezi, autorităţile de securitate germane au reuşit să localizeze ascunzătoarea subterană care conţinea două pistoale, între care o replică a unui pistol Makarov, împreună cu muniţie.



Ascunzătoarea de arme, care fuseseră modificate în secret de specialişti ai poliţiei pentru a le face inutilizabile, a fost monitorizată timp de luni de zile, dar nimeni nu a venit să le ridice, posibil pentru că Vadim S. fusese deja arestat la mijlocul lunii octombrie trecut în România, împreună cu un complice, de asemenea ucrainean, sub suspiciunea de livrare a unor colete care conţineau dispozitive explozive către un oficiu poştal ucrainean Nova Post din Bucureşti.



Potrivit serviciilor secrete româneşti, cei doi tineri, care se află în arest preventiv, fac parte dintr-o "reţea extrem de ramificată de sabotori" care vizează ţări europene şi este controlată de serviciile de informaţii ruseşti, scrie EFE.



Ministrul de interne german, Alexander Dobrindt, l-a descris recent pe suspect drept un agent "de rang scăzut" sau "de unică folosinţă", o tactică folosită frecvent de Rusia de la expulzarea agenţilor săi obişnuiţi din majoritatea ţărilor Uniunii Europene (UE).



Parchetul german a deschis o anchetă împotriva deţinutului pentru "activităţi de spionaj şi pregătirea unei infracţiuni grave care pune în pericol securitatea statului", a declarat ministrul Dobrindt. Acesta nu a rostit cuvântul "Rusia", dar a încadrat această descoperire în contextul "ameninţărilor hibride".