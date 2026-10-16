Atac armat la o școală din SUA: Un atacator de 16 ani a împușcat mortal trei copii și un profesor, înainte de a fi ucis

Atacurile armate în şcoli au devenit o realitate recurentă a vieţii din America. Foto: Getty Images

Un atacator în vârstă de 16 ani a deschis focul joi, într-o şcoală primară din oraşul Bend, statul american Oregon, și a ucis trei copii de 5,8 și 11 ani și un profesor, informează The Guardian. Atacatorul a fost apoi și ucis, la rândul său, de un membru înarmat al comunităţii care îl urmărise pe agresor până în clădire, a anunţat poliţia, conform Reuters, preluată de Agerpres.

Un elev de 7 ani și o persoană în vârstă de 54 de ani au fost, de asemenea, transportate la spital, cu răni grave.

Atacatorul a pătruns în Şcoala Primară Silver Rail trăgând asupra uşilor încuiate, a precizat poliţia, fără a oferi alte detalii în afară de vârsta suspectului.

Guvernatoarea statului Oregon, Tina Kotek, prezentă la aceeaşi conferinţă, i-a mulţumit membrului comunităţii care „a intervenit în mod eroic pentru a preveni alte pierderi de vieţi omeneşti”.

„Niciun părinte nu ar trebui să treacă printr-o asemenea zi şi nicio comunitate nu ar trebui să fie nevoită să trăiască o astfel de zi. Pe măsură ce aflăm mai multe despre copiii şi adulţii care au fost ucişi sau răniţi, precum şi despre familiile şi cei dragi ai acestora, vom plânge mult, vom plânge împreună şi, probabil, vom plânge şi în intimitate”, a declarat Kotek.

Krantz a precizat că un membru al comunităţii, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, l-a văzut pe suspect intrând în şcoală şi a pornit pe urmele lui.

Atacurile armate în şcoli au devenit o realitate recurentă a vieţii din America, incluzând incidente cu multe victime, precum cele de la Liceul Columbine (1999), Şcoala Primară Sandy Hook (2012), Liceul Marjory Stoneman Douglas (2018) şi Şcoala Primară Robb din Uvalde, Texas (2022).

Fiecare astfel de atac reaprinde dezbaterile privind legislaţia referitoare la arme de foc, într-o ţară în care dreptul de a deţine arme este protejat de cel de-Al Doilea Amendament al Constituţiei. Susţinătorii dreptului de a deţine arme au pledat pentru înarmarea cadrelor didactice, ca măsură de apărare.

Krantz a declarat că, în luna august, fiecare poliţist din Bend a parcurs o zi întreagă de instruire pentru situaţii care implică un trăgător activ.

„Din păcate, acesta este un scenariu pentru care ne antrenăm în mod regulat, şi este necesar să o facem", a spus Krantz. "Va fi o anchetă de lungă durată”, a adăugat el.

Atacul armat de joi a avut loc în Bend, un oraş cu aproximativ 100.000 de locuitori situat într-o zonă rurală din centrul statului Oregon, la 280 km sud-est de Portland. Şcoala Primară Silver Rail cuprinde nivelurile de la grădiniţă până la clasa a cincea (copii cu vârste cuprinse, aproximativ, între 5 şi 11 ani) şi are în jur de 450 de elevi şi 40 de angajaţi, au precizat oficialii.