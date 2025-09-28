Alarmă în toată Ucraina, rușii au atacat masiv "în valuri", cu rachete și bombardiere strategice. Polonia a ridicat avioane

Rușii au atacat masiv cu drone și rachete. FOTO: colaj foto X

Sirenele au sunat, duminică dimineaţă, în toată Ucraina, după ce Rusia a dezlănţuit, în special asupra Kievului, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul războiului. Armata Moscovei a lansat drone şi rachete către capitala Ucrainei. Tirurile antiaeriene au răsunat toată noaptea, iar polonezii au închis o parte din spațiul lor aerian, în sud-estul ţării, transmite BBC.

UPDATE 9.20 Numărul total de ținte aeriene este încă evaluat, dar corespondenții Kyiv Post au descris atacul ca fiind „unul dintre cele mai puternice pe care le-au văzut vreodată”.

? Russian forces conducted a massive attack against Ukraine, primarily targeting Kyiv.



Preliminary estimates suggest at least 500 drones were deployed, as well as at least 50 missiles. pic.twitter.com/FfmZTePHJ5 — UNITED24 Media (@United24media) September 28, 2025

Asaltul a venit în valuri. La început, roiuri de drone au fost lansate în mai multe regiuni ucrainene înainte de a se îndrepta spre regiunea Kiev și capitală. Orașul Bila Țerkva, la sud de Kiev, a fost puternic vizat, zeci de drone fiind raportate deasupra capului.

Large fires are burning in Kyiv following the large-scale missile attack on the city. At least 9 Kh-101 cruise missiles impacted.



There is significant damage to civilian infrastructure, however, likely the result the Patriot and Kh-101 debris falling, as 6 missiles were shot… pic.twitter.com/dyLyj8JMsE — AMK Mapping ?? (@AMK_Mapping_) September 28, 2025

La început, roiuri de drone au fost lansate către multe regiuni ucrainene înainte ca atacul aerian să se concentreze pe Kiev și regiunea din jurul său.

Primul val de drone a intrat în spațiul aerian al Kievului pe la 4:20 dimineața (aceeași oră în România). La 4:37 , un corespondent al Kyiv Post din districtul Solomianskyi a auzit vuietul unei drone în picaj, urmat de o explozie. Câteva momente mai târziu, un bloc de locuit cu cinci etaje de pe aceeași stradă era în flăcări. Fumul negru gros s-a revărsat în cartier dinspre clădirea cuprinsă de incendiu.

Kyiv is literally surrounded by ruzzian Shaheds and other drones



It's supposedly the biggest attack of the whole war on Kyiv and Bila Tserkva



Fuck you, ruzzia!???



Thank you to brave defenders saving lives and shooting down ruzzia's death machines? pic.twitter.com/aex9wYAQzW — ??Ukraine Resists Russian Genocide... Yeah Again (@ArmedMaidan) September 28, 2025

Mai târziu, în jurul orei 5:15 dimineața, rachete de croazieră lansate de bombardiere strategice au intrat în spațiul aerian ucrainean. O rafală s-a îndreptat spre regiunea Poltava, altele spre regiunea Herson, iar unele spre regiunea Kiev, lovind din nou Bila Țerkva și Vasilkiv.

Kyiv Street after a massive Russian attack: Kyiv street almost completely destroyed. Horrible. pic.twitter.com/edGwY7olaC — Oleksandr Koval (@DigitalArtKyiv) September 28, 2025

Între timp, rachete Kalibr lansate simultan de pe nave militare au fost îndreptate spre Zaporojie, unul dintre cele mai afectate de acest raid.

Orașul Zaporojie a fost lovit „de cel puțin patru ori”, potrivit guvernatorului regiunii cu același nume, Ivan Fedorov, care a raportat patru răniți.

Rușii au folosit și bombardierele strategice

Cinci bombardiere rusești Tu-95 au decolat de pe aerodromul Olenya din regiunea Murmansk în jurul orei 01:45, ora locală, au raportat canalele de monitorizare, potrivit Kyiv Independent.

În jurul orei 02:25, Administrația Militară a orașului Kiev a avertizat că Rusia a ridicat bombardiere MiG-31K, declanșând o alertă aeriană în toată țara.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis apoi un avertisment la 03:52, spunând că Rusia a ridicat probabil avioane Tu-95 de la baza aeriană Engels.

Pe parcursul nopții, roiuri de drone de tip Shahed au amenințat, de asemenea, o serie de regiuni ucrainene. Explozii au fost raportate în Kiev, regiunea Kiev, Zaporojie, regiunea Hmelnîțkîi și Sumî.

Kievul și Zaporojie au raportat cele mai mari pagube provocate de atac până în prezent.

Știrea inițială

O parte din ucrainenii din Kiev au încercat să se adăpostească în stațiile de metrou, după ce mai multe blocuri şi case au luat foc.

Scenes from Kyiv this morning as Russians continue an hours long missile and drone attack on the city.



Rescue efforts ongoing in several districts. pic.twitter.com/JOOk4kc1aF — Kyiv Insider (@KyivInsider) September 28, 2025

Polonia și NATO au ridicat avioane de luptă de la sol, duminică dimineața, în timp ce Rusia efectua atacuri asupra vestului Ucrainei, au anunțat forțele armate poloneze. Întrucât întreaga Ucraină este sub alertă de raid aerian, spațiul aerian din apropierea orașelor Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis până cel puțin la ora 04:00 GMT din cauza „activităților militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”, a conform Flightradar24.

Ukrainian Defenders destroying a Russian drone in the sky over Kyiv.



Russian attack continues. Air defense at work. https://t.co/vL1PIs1xVi pic.twitter.com/cSgTTVwzAN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2025

Armata poloneză a descris acțiunile ca fiind preventive și menite să securizeze spațiul aerian și să protejeze cetățenii.

O clădire cu 5 etaje, distrusă la Kiev

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că orașul a fost supus unui „atac masiv”, o clădire cu cinci etaje fiind parțial distrusă din cauza resturilor provenite de la o dronă. Cel puțin trei persoane au fost transportate la spital, a adăugat el.

Tensiunile au escaladat după încălcările repetate ale spațiului aerian al țărilor NATO de către Rusia în această lună.

„În legătură cu activitatea aviației de lungă durată a Federației Ruse care efectuează atacuri pe teritoriul Ucrainei, aeronave poloneze și aliate au început să opereze în spațiul nostru aerian”, a anunțat armata poloneză într-o postare pe X.