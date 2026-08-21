Atac rusesc cu drone la granița cu Republica Moldova: Un punct de trecere a frontierei din Ucraina a fost avariat

Atacul, realizat cu drone de tip Shahed, a avut loc la aproximativ 300 de metri de frontiera cu Republica Moldova. FOTO: Getty Images

Drone ruseşti au avariat în cursul nopţii de joi spre vineri un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, a anunţat vineri Serviciul de Grăniceri ucrainean, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Traficul pasagerilor şi al vehiculelor a fost oprit prin punctul de control Tabaki şi este deviat către alte puncte de trecere, a anunţat serviciul prin aplicaţia de mesagerie Telegram.

Partea moldovenească a fost informată despre situaţie, a adăugat acesta.

Conform autorităţilor moldovene, dronele au căzut pe teritoriul Ucrainei, iar în urma atacului punctul ucrainean de trecere a frontierei a fost afectat, relatează şi Moldpres.

Atac cu drone Shahed

Atacul, realizat cu drone de tip Shahed, a avut loc la aproximativ 300 de metri de frontiera cu Republica Moldova, aproape de punctul de trecere moldovenesc Mirnoe.

Autorităţile ucrainene au anunţat că, în urma atacului, au fost deteriorate clădiri şi construcţii ale punctului de trecere, iar incendiile izbucnite în zonă au fost localizate de angajaţii Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgenţă al Ucrainei. Conform informaţiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

Pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru populaţie.

Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din Republica Moldova monitorizează situaţia şi menţin legătura cu autorităţile competente din Ucraina.

Incidente cu drone în Republica Moldova

Incidentul de la Tabaki a avut loc la o zi după un alt atac raportat asupra punctului ucrainean de trecere a frontierei Reni, situat în apropierea frontierei cu Republica Moldova.

Două incidente provocate de drone au fost înregistrate joi în apropierea frontierei de stat a Republicii Moldova, în zona Giurgiuleşti, în urma atacurilor ruseşti asupra infrastructurii portuare din Reni. , primul incident s-a produs în jurul orei 03:45. O patrulă a Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiuleşti, aflată în serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiuleşti-Reni, a observat o explozie într-o parcare pentru camioane de pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei.

Un al doilea incident a fost înregistrat la ora 09:25. Patrula mobilă a Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiuleşti a depistat, la aproximativ un kilometru de frontiera de stat, pe teritoriul Republicii Moldova, un crater în care se aflau resturile unei drone.