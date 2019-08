Atacul armat de la moscheea din Norvegia, tratat drept o tentativă de act terorist de către autorități

Atacul armat de la o moschee din apropierea capitalei norvegiene Oslo este tratat drept o tentativă de act terorist", a anunţat duminică poliţia, informează dpa.



"Ancheta a arătat că atacatorul are opinii de extremă dreapta", a declarat Rune Skjold, de la poliţia din Oslo.



Skjold a explicat că suspectul şi-a exprimat sprijinul pentru Vidkun Quisling (Vidkun Abraham Lauritz Jonsson Quisling care, la 9 aprilie 1940, în contextul invaziei germane a Norvegiei, a preluat cu forţa puterea printr-o lovitură de stat sprijinită de Germania nazistă - n.r.) şi are atitudini antiimigraţie.



Pentru moment, individul a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor şi pentru crimă, nu şi pentru terorism, a adăugat Skjold.