Atentat cu o mașină capcană la Sankt Petersburg: un ofițer rus a fost spulberat după ce a pornit motorul mașinii

Un ofițer de rang înalt al armatei ruse a murit joi într-un atentat cu o mașină capcană la Sankt Petersburg. Militarul rus era locotenent-colonel în Forțele Aeriene, informează The Moscow Times.

Militarul se afla alături de soția sa, în momentul în care mașina, în care se aflau, a explodat, la puțin timp după ce bărbatul a pornit motorul.

Ofițerul rus a murit pe loc, în vreme ce soția sa a fost internată în stare gravă la terapie intensivă.

Martorii oculari de la fața locului au declarat că, după explozie, mașina a mai parcurs câțiva metri, din inerție. Resturile mașini au fost împrăștiate de explozie pe o rază de câțiva zeci de metri. Alte mașini aflate în apropiere au fost, de asemenea, avariate.

Explozia s-a produs într-un cartier cu locuințe special amenajate pentru ofițerii armatei ruse. În 2010, Vladimir Putin, care în acea perioadă era premierul Rusiei, a vizitat exact acest cartier pentru a inspecta noile apartamente construite pentru militari. Până în 2012, ministerul rus al Apărării deținea deja aproape o treime din locuințele din zonă.

Autoritățile ruse nu au oferit până acum informații legate de identitatea ofițerului ucis în atentat.

Acesta este al treilea atentat din Rusia, în ultimele săptămâni, care vizează ofițeri de rang înalt ai armatei ruse. Pe 13 august, un ofițer de marină a fost ucis într-o explozie similară pe o stradă din Sevastopol. Respectivul ofțer fusese comandantul unui submarin ucrainean care trecuse de partea Rusiei.

Pe 1 august, 5 persoane au fost ucise și cel puțin alte 19 rănite într-un atentat care îl viza pe șeful Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS), Alexander Ceaiko, pe care Kievul îl acuză de crimele de război comise la Bucea.

Atentatul de pe 1 august a avut loc la un restaurant din centrul Moscovei. În local avea loc o petrecere privată, însă sursele ruse dau informații diferite: unele susțin că era o nuntă cu aproximativ 50 de invitați, iar altele că era sărbătorită ziua de naștere a unui general. Niciuna dintre variante nu a fost confirmată oficial.

Un martor citat de Astra a oferit însă o altă versiune. Acesta a spus că în local era sărbătorită ziua de naștere a unui general. În parcarea din apropiere ar fi fost observate mai multe mașini cu numere negre, folosite de obicei de Armata Rusă și de alte structuri de forță, precum și un autobuz al Gărzii Naționale.