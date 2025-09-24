„Au fost lovite vase din Italia, Anglia şi Polonia”: Flotila Sumud cu ajutoare pentru Gaza a fost atacată și avariată de drone

Flotila Global Sumud care transportă ajutoare pentru Gaza are la bord sute de activişti. Sursa foto: Profimedia Images

Flotila Global Sumud, care încearcă să treacă de blocada israeliană pentru a trimite ajutoare în Gaza pe mare, a afirmat miercuri că în cursul nopţii a fost atacată cu drone în apele internaţionale, susţinând că acest lucru echivalează cu un atac asupra Italiei şi asupra altor ţări ale căror ambarcaţiuni sunt implicate, relatează agenţia de presă italiană ANSA, potrivit Agerpres.

Flotila afirmă că ambarcaţiunile sale au fost lovite cu proiectile sonice şi rachete de semnalizare şi pulverizate cu presupuse substanţe chimice, în timp ce comunicaţiile radio au fost bruiate, iar apelurile de ajutor au fost blocate, în timp ce navigau la sud-vest de Creta.

Catargul uneia dintre ambarcaţiuni ar fi fost lovit şi distrus, iar alte nave au suferit, de asemenea, avarii.

„Am fost atacaţi de cel puţin 15 drone”

„Au fost lovite vase din Italia, Anglia şi Polonia”, a precizat Maria Elena Delia, purtătoarea de cuvânt italiană a misiunii. „A fost ca un atac asupra celor trei ţări. Este un episod foarte grav, care stabileşte un precedent”, a subliniat ea, adăugând: „Sperăm că lumea politică va interveni”.

„Am fost atacaţi de cel puţin 15 drone. (...). Aceste atacuri pun în pericol viaţa celor aflaţi la bord. Este un act de gravitate absolută”, a insistat purtătoarea de cuvânt.

Grupul de vase Sumud („rezistenţă” în arabă - n. red.) a pornit la începutul lui septembrie din Barcelona, având la bord sute de activişti, printre care şi suedeza Greta Thunberg, cu intenţia de a trece de blocada israeliană şi a-i ajuta pe palestinienii din Gaza, afectaţi de penuria de alimente, apă şi medicamente.

Flotila a mai fost ţinta unor atacuri cu drone şi mai devreme în septembrie, în timp ce era ancorată în apele teritoriale ale Tunisiei.

Luni, Israelul a afirmat că nu va permite Sumud să treacă de blocada impusă teritoriului palestinian.

„Israelul nu va permite navelor să intre într-o zonă de luptă activă şi nu va permite încălcarea unei blocade navale legale”, a declarat Ministerul israelian de Externe într-un comunicat. Ministerul a adăugat că navele ar putea acosta în oraşul Ashkelon, din nordul Fâşiei Gazei, de unde va fi transportat ajutorul.