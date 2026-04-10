Australia are o aeronavă-spion de ultimă generație în Orientul Mijlociu, dar limitează informațiile pe care le dă SUA. Care e motivul

Publicat la 17:25 10 Apr 2026

Înaintea publicării noii strategii naționale de apărare săptămâna viitoare, Johnston a numit E-7 Wedgetail „o bijuterie de aeronavă".

Avionul de ultimă generație E-7 Wedgetail, „o bijuterie de aeronavă” de supraveghere, rămâne în continuare în Orientul Mijlociu, a anunțat premierul australian. Însă, personalul aflat la bord a primit ordine stricte să filtreze toate informațiile pe care le obține din regiune pentru a se sigura că acestea nu sunt împărtășite Statele Unite ale Americii în scopuri ofensive, a declarat șeful forțelor de apărare, relatează The Guardian.

Prim-ministrul Anthony Albanese a confirmat că avionul va rămâne în Orientul Mijlociu peste misiunea inițială de patru săptămâni în Emiratele Arabe Unite.

Șeful Apărării, amiralul David Johnston, a spus că echipajul ia măsuri active pentru a contribui doar la operațiuni defensive.

Australia limitează schimbul de informații cu SUA

Informațiile despre drone și alte amenințări aeriene sunt partajate cu SUA, însă Johnston a precizat că echipajul, extrem de bine pregătit, va reține informațiile care nu sunt legate de activități defensive.

„Acesta a fost un aspect foarte important în modul în care a fost desfășurată acea aeronavă și în funcțiile pe care le îndeplinește

Capabilitățile aeronavei sunt de așa natură încât operatorii platformei sunt cei care decid ce informații părăsesc platforma.

Și putem aplica filtre, putem face evaluări asupra naturii a ceea ce detectează aeronava prin toate mijloacele, de la radar la sisteme electronice, și apoi putem fi foarte clari în privința informațiilor pe care le transmitem mai departe, care sunt apoi integrate în sistemul de operațiuni aeriene”, a declarat el.

Partidul Laburist a fost criticat pentru sprijinul acordat războiului condus de președintele SUA, Donald Trump, și de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, dar insistă că rolul Australiei este unul exclusiv defensiv.

Aproximativ 85 de membri ai forțelor de apărare au fost desfășurați ca parte a pachetului de sprijin al Australiei pentru Emiratele Arabe Unite la începutul lunii martie. Albanese nu a confirmat unde anume în Orientul Mijlociu va opera Wedgetail în continuare.

„Wedgetail va rămâne în regiune pentru o perioadă de timp”, a spus el, înainte de a pleca într-o vizită în Singapore joi.

Poate interveni Australia pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz?

Întrebat despre posibile eforturi australiene de a contribui la redeschiderea Strâmtorii strategice Ormuz, Johnston a spus că Marina Regală Australiană are capacitatea de a ajuta, dar o astfel de mișcare s-ar putea să nu fie în interesul strategic al țării.

„Sunt foarte încrezător că am putea desfășura o navă în acel mediu dacă guvernul ar decide acest lucru. Nu am nicio îndoială în privința capacității noastre de a opera într-un rol de tip Strâmtoarea Ormuz. Dar poate o întrebare la fel de importantă este: unde se află prioritățile noastre?

Statele Unite au desfășurat o capacitate militară enormă în regiunea Golfului în acest moment, inclusiv multe resurse din Indo-Pacific. Acesta este un moment important pentru noi să fim prezenți în Indo-Pacific pentru a menține mediul regional pe care dorim să îl păstrăm”, a explicat el.

Trump a criticat în această săptămână Australia pentru că nu a oferit sprijin la redeschiderea strâmtorii, prin care trece de obicei aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol.

Referindu-se la țările NATO, precum și la parteneri precum Australia, Japonia și Coreea de Sud, Trump a spus: „nu au ajutat deloc”.

Opoziția a criticat anterior guvernul laburist pentru că nu a trimis o navă de război atunci când fostul președinte american Joe Biden coordona operațiuni defensive în Marea Roșie, pe fondul atacurilor asupra transportului comercial din partea milițiilor susținute de Iran.

Johnston a declarat joi că acea decizie nu a avut legătură cu probleme de mentenanță sau capacitate, ci mai degrabă cu priorități strategice. „Am fi putut desfășura forțe în Marea Roșie la fel cum am putea desfășura în strâmtoarea Ormuz”, a spus el.