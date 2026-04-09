"NATO e în pericol grav după războiul din Iran". Fost diplomat american: "E un moment bun să testezi alianța dacă ești la Moscova"

Amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump cu retragerea Statelor Unite din NATO, dar și folosirea masivă a resurselor militare americane în războiul cu Iranul au slăbit alianța, a declarat pentru Euronews Ivo Daalder, fost ambasador american la NATO.

Ivo Daalder a spus că amenințările repetate ale lui Trump de a scoate SUA din alianță, dar și tensiunile cu aliații europeni, care au refuzat să se alăture războiului, au provocat "cea mai gravă criză" din istoria NATO.

"Ultimele șase săptămâni au fost extrem de dăunătoare pentru NATO. Vedem o NATO divizată, iar acesta a fost obiectivul urmărit mai întâi de Uniunea Sovietică, iar apoi de Rusia, în cea mai mare parte a ultimilor 80 de ani", i-a declarat Daalder jurnalistei Shona Murray de la Euronews.

Daalder a afirmat că declarațiile lui Trump, potrivit cărora SUA s-ar putea să nu își apere aliații NATO în cazul unei viitoare agresiuni din partea Rusiei sau a altor adversari, au destabilizat alianța și au afectat echilibrul global.

El a adăugat că războiul de șase săptămâni cu Iranul a consumat serios resursele militare ale SUA, după ce campania de bombardamente a epuizat stocuri mari de interceptoare și alte rachete.

"O NATO aflată într-un conflict intern real, o NATO în care președintele Statelor Unite spune: «Nu am de gând să vă apăr», este un moment bun să testezi alianța dacă te afli la Moscova. Este și un moment bun să testezi ce poți face în Taiwan dacă te afli la Beijing, pentru că o mare parte din capacitatea militară a SUA a fost mutată în Golf", a avertizat fostul ambasador.

Daalder, care a ocupat postul de ambasador al SUA la NATO în timpul administrației Obama, între 2009 și 2013, a descris războiul dintre SUA și Iran drept "o greșeală strategică de proporții istorice". "O mare parte din capacitatea militară a SUA a fost consumată în acest război, care s-a dovedit a fi o greșeală strategică de proporții istorice", a spus el.

Declarațiile sale vin în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află la Washington pentru o serie de discuții, inclusiv cu Donald Trump, cu secretarul de stat Marco Rubio și cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Rutte este așteptat să încerce să reducă tensiunile apărute între SUA și aliații europeni.

În același timp, Daalder consideră că, la prima vedere, Iranul are "avantajul" în ceea ce privește condițiile armistițiului negociat marți pentru a evita o „distrugere civilizațională” totală.

A fost încheiat un acord pentru redeschiderea rutelor maritime internaționale prin Strâmtoarea Ormuz, însă, potrivit relatărilor, navele care vor să treacă vor avea nevoie de permisiunea forțelor armate iraniene.

Iranul a folosit Strâmtoarea Ormuz ca mijloc de presiune în represaliile sale împotriva SUA și Israelului. Blocarea efectivă a acesteia a dus la creșteri puternice ale prețurilor la petrol și gaze și la o accentuare a incertitudinilor economice la nivel mondial.

Detaliile privind modul în care Strâmtoarea Ormuz va fi securizată pentru transportul maritim internațional, inclusiv pentru petrolul și gazele din Golf, nu sunt clare.

"Strâmtoarea Ormuz era deschisă înainte să înceapă bombardamentele. Acum este posibil ca navele să treacă. Nu știm câte. Nu știm când. Nu știm pe unde. Iar iranienii spun, în orice caz, că vor păstra controlul. Aceasta este o schimbare majoră, în avantajul Iranului și în dezavantajul nu doar al Statelor Unite, ci și al Israelului", a spus Daalder.