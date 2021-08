Un autobuz plin de călători a explodat în Rusia

Şoferul autobuzului care a explodat a declatat că la bord se aflau 35 de pasageri.

Autobuzul a explodat în momentul în care acesta se afla într-o stație, în apropierea unui centru comercial.

Potrivit imaginilor video din momentul incidentului, deflagraţia a aruncat cu putere în aer acoperişul şi ferestrele autobuzului, acesta luând foc.

Din înregistrarea video se poate observa cum mai mulți pasageri părăsesc în grabă autobuzul.

Breaking: At least 1 dead, 16 injured, after a bus explosion in Voronezh, Russia. Authorities have opened a criminal investigation into the incident. pic.twitter.com/FtKCq2A2Gz