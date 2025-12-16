Autorii atacului din Sydney s-au aflat toată luna noiembrie în Filipine, unul cu paşaport indian, celălalt cu australian

1 minut de citit Publicat la 09:43 16 Dec 2025 Modificat la 09:43 16 Dec 2025

Vehiculul găsit lângă plaja Bondi era înmatriculat pe numele fiului / Foto: Profimedia Images

Atacatorii care au comis atentatul din Sydney s-au aflat întreaga lună noiembrie în Filipine, tatăl călătorind cu un paşaport indian, iar fiul cu un paşaport australian, a anunţat marţi serviciul pentru imigrare al acestei ţări din Asia de Sud-Est, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Sajid Akram, 50 de ani, cetăţean indian, şi Naveed Akram, 24 de ani, cetăţean australian, au sosit împreună în Filipine pe 1 noiembrie 2025 venind din Sydney, Australia”, a declarat Dana Sandoval, purtătoare de cuvânt a Biroului pentru Imigrare din Filipine.

Destinaţia finală a călătoriei lor era regiunea Davao (sud-est), pe insula Mindanao, şi ei eu plecat apoi din Filipine în direcţia Sydney pe 28 noiembrie, a precizat ea.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat marţi că cei doi atacatori ai atentatului antisemit, care a făcut cel puţin 15 morţi şi 42 de răniţi, erau probabil „motivaţi de ideologia grupării Stat Islamic”.

Vehiculul găsit lângă plaja Bondi era înmatriculat pe numele fiului şi conţinea „două drapele ale grupării Stat Islamic confecţionate de mână” şi explozivi improvizaţi, a declarat marţi Mal Lanyon, responsabil al poliţiei din statul australian Noul Wales de Sud.

În 2014, Manila a semnat un pact de pace cu Frontul islamic de eliberare Moro, cea mai mare grupare rebelă a ţării, care a pus capăt rebeliunii sale armate sângeroase demarate în anii 1970 în sudul Filipinelor. Însă mici grupuri de combatanţi islamişti, care se opun acordului de pace, subzistă pe insula Mindanao.

Pe 23 mai 2017, sute de bărbaţi înarmaţi care juraseră credinţă grupării Stat Islamic, şi-au impus controlul asupra mai multor sectoare din oraşul Marawi, folosind civili drept scuturi umane.

A fost nevoie de cinci luni ca armata filipineză să poată elibera aceste cartiere, dintre care unele erau total devastate.