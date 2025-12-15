Momentul în care unul din atacatorii din Sidney e dezarmat. Eroul care i-a smuls arma e vânzător de fructe și se numește Ahmed al Ahmed

Un trecător care acum e considerat „erou”, surprins în imagini în timp ce smulge o armă de la unul dintre atacatorii din Sidney, a fost identificat.FOTO X

Un trecător care acum e considerat „erou”, surprins în imagini în timp ce smulge o armă de la unul dintre atacatorii din Sidney, a fost identificat. El se numește Ahmed al Ahmed și are 43 de ani, scrie BBC. Imagini verificate de BBC îl arată pe Ahmed alergând spre atacator și apucându-i arma, după care o întoarce spre acesta, obligându-l să se retragă.

Ahmed, proprietar al unui magazin de fructe și tată a doi copii, este internat în spital, unde a fost operat după ce a fost împușcat în braț și în mână, a declarat familia sa pentru 7News Australia.

Cincisprezece persoane au murit și zeci au fost rănite în atacul armat de duminică seară, produs în timpul unui eveniment la care participau peste 1.000 de oameni, organizat pentru a celebra Hanuka. Poliția a declarat incidentul drept act terorist, vizând comunitatea evreiască.

THE BONDI BEACH HERO ⚠️

Ahmed El Ahmad, a 43yr-old father-of-two fruit shop owner stopped endless numbers of people from shot.

He will no doubt be declared a national hero. #bondibeach pic.twitter.com/PaJGL8syr9 — TheLiberal.ie (@TheLiberal_ie) December 14, 2025

Vărul lui Ahmed, Mustafa, a declarat pentru 7News Australia târziu, duminică: „Este un erou, 100% este un erou. A fost împușcat de două ori, o dată în braț și o dată în mână.”

Într-o actualizare transmisă luni dimineață, Mustafa a spus: „Sper să fie bine. L-am văzut aseară. Era în regulă, dar așteptăm să vedem ce spune doctorul.”

Poliția spune că cei doi atacatori implicați erau tată și fiu, în vârstă de 50 și 24 de ani. Autoritățile au confirmat că bărbatul de 50 de ani a murit la fața locului, în timp ce tânărul de 24 de ani se află în spital, în stare critică.

Imaginile cu intervenția lui Ahmed au fost distribuite pe scară largă online. În înregistrare, unul dintre atacatori poate fi văzut stând în spatele unui palmier, lângă un mic pod pietonal, țintind și trăgând cu arma către o țintă care nu apare în cadru. Ahmed, care se ascundea în spatele unei mașini parcate, este surprins sărind spre atacator și punându-l la pământ. Reușește să-i smulgă arma, îl împinge la sol și îndreaptă pistolul spre el. Atacatorul începe să se retragă înapoi spre pod.

Apoi Ahmed coboară arma și ridică o mână în aer, părând să arate poliției că nu este unul dintre atacatori. Același atacator este văzut ulterior pe pod ridicând o altă armă și trăgând din nou. Un al doilea atacator continuă, la rândul lui, să tragă de pe pod. Nu este clar spre cine sau spre ce ținteau.

La o conferință de presă târziu, duminică, premierul statului New South Wales, Chris Minns, a adus un omagiu curajului lui Ahmed, al cărui nume nu fusese făcut public la acel moment.

„Acel bărbat este un erou adevărat și nu am nicio îndoială că foarte, foarte multe persoane sunt în viață în seara asta datorită curajului lui.”

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a declarat: „I-am văzut astăzi pe australieni alergând spre pericol pentru a-i ajuta pe alții. Acești australieni sunt eroi, iar curajul lor a salvat vieți.”

Vorbind la o recepție de Crăciun la Casa Albă, președintele SUA, Donald Trump, l-a lăudat și el pe Ahmed, spunând că are „un mare respect” pentru el. „A fost, de fapt, o persoană foarte, foarte curajoasă, care a atacat frontal unul dintre trăgători și a salvat multe vieți”, a spus el.