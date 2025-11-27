Avalanșă într-o stațiune de schi din Austria. Opt schiori au fost îngropați în zăpadă

<1 minut de citit Publicat la 16:49 27 Noi 2025 Modificat la 16:49 27 Noi 2025

Imaginie cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

O avalanșă a avut loc, joi, într-o stațiune de schi din Austria. Potrivit presei austriece, avalanșa a ajuns până la pârtiile de schi, opt persoane fiind îngropate de zăpadă. Toate au fost scoase în viață de sub zăpadă. Avalnșa a avut loc pe ghețarul Stubai din Tirol.

Căutarea celor îngropați în avalanșă a durat patru ore. „După căutări intense efectuate de echipele de salvare și personalul telecabinei, un total de opt persoane au fost salvate”, a declarat un purtător de cuvânt al operatorului stațiunii de schi.

Se pare că pasionații de sporturi de iarnă surprinși de avalanșă erau toți freerideri care se aflau pe terenul deschis de lângă pârtia amenajată. Patru persoane au suferit răni minore, dintre care două au fost transportate cu elicopterul la Spitalul Hall.

Avalanșa s-a produs în jurul orei 9:25 în zona "Rote Piste 9", lângă secțiunea Daunscharte a stațiunii de schi de deasupra Neustift im Stubaital (districtul Innsbruck-Land). Poliția a declarat pentru Kurier că placa de zăpadă a ajuns la pârtia de schi marcată și pe terenul deschis. Se pare că avalanșa a fost declanșată de schiorii care schiau în afara pârtiilor amenajate.