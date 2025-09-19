Aventurile președintelui Cehiei în România. A ajutat un bolnav de epilepsie și s-a dus singur la supermarket, ca un om obișnuit

Au apărut noi imagini din vacanţa petrecută în România de Petr Pavel, președintele Cehiei. El a avut parte si de un eveniment neprevăzut in timpul vizitei. Împreună cu un doctor, a ajutat un om bolnav de epilepsie, întâlnit pe drum, să iasă dintr-o criză.

The President of the Czech Republic, Petr Pavel, buys groceries in a store in Romania during his vacation.



It turns out that even as a president, you can stay sane and remain an ordinary person.#Romania #PetrPavel #Czech #Czechia pic.twitter.com/uHdY6tZi4w — Kungahuset (@KorsasErik) September 18, 2025

"Mergi la cumpărături la Penny în România și îl întâlnești pe Petr Pavel, care îți pune cumpărăturile într-un coș la casa de marcat... Asta nu e science-fiction, e președintele nostru, versiunea 2025. E adevărat că atunci când Pavel pleacă în vacanță, face întotdeauna fotografii grozave", a scris pe X un utilizator, care a postat și mai multe fotografii cu Petr Pavel în România.

To si jdete v Rumunsku nakoupit do Penny a potkáte Petra Pavla, jak si skládá u kasy nákup do krabice...?

To není scifi, to je náš prezident, verze 2025.

Platí, že když jede Pavel na dovolenou, jsou z toho vždy top fotky.?



z článku: Upřednostňoval hory a vyhledával spíše… pic.twitter.com/niLSBMAkeD — Jura Háček ?????? (jirka maso :) (@jura_haczek) September 16, 2025

"Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, cumpără alimente dintr-un magazin din România în timpul vacanței sale. Se pare că, chiar și ca președinte, poți rămâne sănătos la minte și o persoană obișnuită", a comentat un alt bărbat.

Petr Pavel a călătorit peste 3.000 de kilometri pe motocicletă, împreună cu un grup de prieteni.

Şeful de stat a vizitat atât zone rurale, cât și orașe, a ajuns pe Transfăgărășan și Transalpina, concluzionând că România este o țară superbă.

"Aș recomanda România oricui. Avem uneori prejudecăți că este o țară înapoiată, dar este de fapt frumoasă, cu oameni prietenoși și locuri minunate", a spus el, scrie publicaţia cehă iDNES.

A preferat munții, cazările modeste și discreția. Și-a planificat singur traseele, nu a petrecut mai mult de o noapte în același loc și își rezerva cazările zilnic, în funcție de cum evolua călătoria. A fost însoțit doar de câțiva prieteni apropiați și de un minim de protecție. Pentru cei care nu ştiau cine sunt, ar fi părut doar un grup de motocicliști obișnuiți, aflați într-o excursie.

"Călătoria cu trenul a fost excelentă, pentru că am economisit două zile și am avut timp să mă odihnesc înainte de drum. Cât despre călătorie, aș recomanda România oricui. Avem uneori prejudecăți că este o țară înapoiată, dar este de fapt frumoasă, cu oameni prietenoși și locuri minunate. Munții sunt încă sălbatici, dar și foarte primitori — o combinație rară în zilele noastre", a declarat Petr Pavel.