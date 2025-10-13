Avertisment dur de la Bruxelles: „Rusia se joacă cu războiul şi riscă escaladarea situaţiei. Depăşim cadrul unui conflict ipotetic”

"Pentru a evita războiul, trebuie să traducem puterea economică a Europei în descurajare militară", a spus Kaja Kallas. Foto: Getty Images

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a avertizat luni că „Rusia se joacă cu focul şi riscă o escaladare a situaţiei”. Mesajul vine după o serie de încălcări ale spaţiului aerian european de mai multe drone şi avioane ruseşti, relatează Agerpres.

„De fiecare dată când o dronă sau un avion rusesc încalcă spaţiul nostru aerian, există riscul unei escaladări, involuntar sau nu. Rusia se joacă cu războiul, iar noi depăşim cadrul unui conflict ipotetic. Pentru a evita războiul, trebuie să traducem puterea economică a Europei în descurajare militară”, a spus Kaja Kallas într-o conferinţă de presă susţinută la Kiev.

Întâmpinată, luni dimineaţă, de Andrii Sibiha, ministrul de externe ucrainean, Kaja Kallas se află la Kiev pentru a discuta cu oficialii ucraineni despre sprijinul militar şi financiar al UE, precum şi despre protejarea sectorului energetic al Ucrainei, grav afectat în ultimele săptămâni de o intensificare a atacurilor ruseşti.

„Mă aflu astăzi la Kiev pentru discuţii despre sprijinul financiar şi militar, securitatea sectorului energetic al Ucrainei şi responsabilitatea Rusiei pentru crimele sale de război”, a afirmat, anterior, Kallas pe reţeaua X.

„Inamicul încearcă să afecteze starea de spirit a populaţiei atacând infrastructura energetică. Suntem foarte conştienţi de acest lucru”, a declarat Sibiha, într-o conferinţa de presă comună cu Kallas.

El a cerut o protecţie sporită a infrastructurii energetice cu ajutorul aliaţilor Ucrainei, în timp ce guvernul de la Kiev a cerut insistent sisteme suplimentare de apărare aeriană. Ministerul Energiei ucrainean a anunţat, luni, că au avut loc întreruperi de electricitate în cel puţin şapte regiuni din întreaga ţară în urma atacurilor Rusiei asupra reţelei energetice.

Un cuplu în vârstă de 50 de ani a fost ucis luni într-un atac cu drone în regiunea Zaporojie, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov.

În ceea ce priveşte „încălcările” spaţiului aerian european, Kallas a făcut referire la o serie de incidente survenite de la sfârşitul verii în mai multe ţări UE, inclusiv Polonia, România, Danemarca şi Germania.

Separat, trei bombardiere MiG-31 au pătruns în spaţiul aerian estonian pe 19 septembrie. Aceastea ar fi zburat spre capitala estonă Tallin, înarmate cu rachete aer-aer.